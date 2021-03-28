Realizm Ne Demek? Realizm Akımı Temsilcileri, Özellikleri ve Tarihçesi Nedir?

Realizm, ortaya çıkışı ile birlikte tüm dünyada etkili olmuştur. Bu akım sanatı, edebiyatı, eğitimi ve hatta siyasi görüşleri bile derinden etkilemiştir. Lakin realizm akımı kendisini en çok edebiyat alanında göstermiştir. Edebiyatta yeni bir kapı aralayan realizm akımı, 19. yüzyıldan itibaren dünya sahnesinde boy göstermeye başlamıştır.

REALİZM NEDİR?

Realizm yahut diğer ismi ile gerçekçilik, 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizm ve klasisizm akımlarına karşı bir başkaldırı olarak Fransa'da ortaya çıkan bir düşünce akımıdır. Bu akım etkisini hem sanat dünyasında, hem de edebiyat alanında göstermiştir. Bu içeriğimizde ise realizm akımının, edebiyat alanındaki etkisi ve anlamı üzerinde durulacaktır. Ülkemizde realizm akımı Tanzimat döneminin ikinci yarısında başlamıştır. Peki realizm ne demek?

Realizm akımının amacı, romantizm ve klasisizm akımı ile gerçeklikten uzaklaşmış olan bakış açısını, gerçekliğe yaklaştırmaktır. Realizmin konusu gerçekliktir. Romantizm akımında baskın olan duygu ve düşünceler, bu akımda geri plandadır. Burada ana konu toplum ve insanın çıplak gerçekliğidir. Anlatıcı, okuyucunun gerçeklikle daha iyi bağ kurabilmesi için realizm akımında kendini gizlemektedir. Anlatıcının dili de bu nedenle olabildiğince nesneldir. Ayrıca realizm akımında anlatılan olaylar olağanüstülükten olabildiğince uzak, olası yahut olan şeylerdir. Yani dikkat edilen husus, okuyucunun anlatılan olayı okuduğunda, bu olayın yaşanabileceğinden şüphe etmemesini sağlamaktır.

Realizm aslında bir roman ve hikaye akımıdır. Realizm akımı ile yazılmış şiirlere de rastlamak mümkündür. Bu akım ile yazılan şiirler parnas olarak adlandırılmaktadır. Romantizm akımından sonra tiyatro eserleri azaldığından, realizm akımı ile yazılmış tiyatro eserlerine rastlamak pek mümkün değildir.

REALİZMİN KURUCUSU VE REALİZM AKIMI TEMSİLCİLERİ

Realizmin kurucusu Gustave Flaubert'tir. Realizm akımı 1857 yılında Gustave Flaubert'in 'Madame Bovary' isimli romanı ile romantizme karşı ilk olarak ortaya çıkmıştır. Bilinen ilk realist romanda budur. Dünyada bilinen başlıca realizm akımı temsilcileri ise; Stendhal, Honore de Balzac, Eugenie Grandet, Charles Dickens, Jack London, Nikolay Gogol, Turgenyev, Dostoyevski, Tolstoy, Maksim Gorki, Mark Twain, Anton Çehov ve Ernest Hemingway'dir.

Ülkemizde ise realizm akımının temsilcisi olarak Recaizade Mahmut Ekrem kabul edilmektedir. Bilinen ilk Türk realist roman ise Recaizade Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınmış olan Araba Sevdası'dır. Realizm akımı temsilcileri arasında ise Samipaşazade Sezai, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Ömer Seyfettin yer almaktadır.

REALİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

Edebiyatta realizm akımı özellikleri şu şekildedir;

Gerçeklik ön plandadır, duygular ve düşünceler geri planda kalmıştır,

Duygulara kapılmadan toplum gerçekliği aktarılmak istenmiştir,

Yaşamın gerçekliği ortaya konmuştur,

Biçim güzelliği önemlidir lakin dilde süsten kaçınılmıştır,

Romantizm ve klasisizm akımının etkilerinden çıkılmaya çalışılmıştır,

Nesnel bir dil kullanılmıştır,

Yazarın okuyucuyu eğitme gibi bir gayesi olmamıştır,

Eserlerde gerçekçi olaylara ve kişilere yer verilmiştir,

Anlatım biçimi olarak betimlemeye sıkça rastlanılmıştır, lakin betimlemeler yazarın değil, kahramanın gözünden yapılmıştır,

Sanat için sanat görüşü benimsenmiştir.

REALİST EĞİTİM FELSEFESİ

Realist eğitim felsefesi, idealizm akımına karşıt bir görüş olarak ortaya çıkmıştır. Bu felsefeye göre eğitimin amacı akıl gücünü geliştirmektir. Realist akıma göre insan doğuştan boş levha olarak dünyaya gelmektedir. Bu nedenle de realist eğitim felsefesi deneye ve gözleme dayanmaktadır.

İnsanın içerisindeki potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefleyen realizm sistemi, bunun yolunun gerçeklikten geçtiğini savunmaktadır. Gerçekçi ve mantıksal bir eğitim ile seviyeli bir sosyal yaşamın okulların vazgeçilmezi olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle de mantık, bilim, felsefe gibi derslerin zorunlu olması gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca okulların entelektüel bir ortam olması gerektiğini de savunmaktadır. Bunu sağlamak içinde sosyal bilimler ve genel kültür derslerini zorunlu tutmaktadır.

REALİST TEORİ NEDİR?

Realist teori, yani bilinen adı ile realizm 1930'larda ortaya çıkmış uluslararası ilişkiler teorisi geleneklerinden biridir. Realist teorinin temsilcileri başta Thomas Hobbes ve Niccolo Machiavelli olmak üzere, E. H. Carr, Georg Schwarzenberger, Reinhold Neibuhr ve Hans J. Morgenthau'dur. Realist teori, 4 temel varsayıma dayanmaktadır. Bunlar;