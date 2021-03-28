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Giriş Tarihi: 28.3.2021 17:04

, ne zaman açılacak? 2021 ile belli oldu mu?

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca üniversite öğrencisi üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Geçen seneden itibaren uzaktan eğitim gören lisans ve önlisans öğrencileri , ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranırken gözler ’ten gelecek son durum açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken konuya yönelik peş peşe açıklamalar gelmişti. Üniversitelerdeki son durum merak edilirken ’ndan gelen son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

Üniversitelerin açılacağı tarih son günlerde gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Mart ayı normalleşme süreci devam ederken milyonlarca öğrenci gözlerini üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevirdi. Konuyla ilgili olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. İşte 2021 Üniversitelerdeki son durum detayları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler bulunuyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;

Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık.

Yapılan değerlendirmede, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurulumuza iletilmiştir."

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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? 2021 YÖK ile Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?
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