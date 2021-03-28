YÖKDİL sınav sonuçları için tarih ÖSYM ile belli oldu! Bu sene YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları için sınav gününde de binlerce aday araştırmalarına başladı. Katılım sağladıkları sınavların sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak edilirken "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı ÖSYM kılavuzu içerisinde yer aldı. Buna göre; Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL sınav sonuçları Nisan ayında belirlenen tarihte vatandaşların erişimine açılacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 sınav takvimine göre 28 Mart tarihine uygulanacak olan YÖKDİL sınavı ile beraber binlerce aday sınav sonuçları için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca belirlenen o tarihi merak ediyordu. Bu noktada kurumun yayımladığı kılavuza göre 20 Nisan tarihinde sonuçlar resmi site üzerinden adayların erişimine açılacak.