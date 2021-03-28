YÖKDİL sınav sonuçları için tarih ÖSYM ile belli oldu! Bu sene YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları için sınav gününde de binlerce aday araştırmalarına başladı. Katılım sağladıkları sınavların sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak edilirken "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı ÖSYM kılavuzu içerisinde yer aldı. Buna göre; Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL sınav sonuçları Nisan ayında belirlenen tarihte vatandaşların erişimine açılacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 sınav takvimine göre 28 Mart tarihine uygulanacak olan YÖKDİL sınavı ile beraber binlerce aday sınav sonuçları için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca belirlenen o tarihi merak ediyordu. Bu noktada kurumun yayımladığı kılavuza göre 20 Nisan tarihinde sonuçlar resmi site üzerinden adayların erişimine açılacak.
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20.04.2021 tarihinde açıklanacak.
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.