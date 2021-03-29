4200 çocuk üniversiteli olacak

Gaziantep'te Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından T3 Vakfı işbirliğiyle kurulan Çocuk Üniversitesi'nin inşaat çalışmaları bitti, üniversitenin açılmasında sona doğru gelindi. İnşaat projesini düzenli olarak takip eden Vali Davut Gül, Çocuk Üniversitesi'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne önemli katkı sunacağını söyledi.

22021-2022 döneminde eğitime başlayacak olan Çocuk Üniversitesi inşaatında incelemelerde bulunarak gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Davut Gül, "Burada bina değil geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu şehrin üstün yetenekli 4 bin 200 çocuğu 4 yıl sürecek özel eğitimler alacak. Kavuşmaya az kaldı" dedi.

Yakın zamanda hizmete girmesi planlanan Çocuk Üniversitesi'nde Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın programını yaptığı, içinde Robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik programlama, yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitimin verileceği atölyeler olacak. Önümüzdeki eğitim döneminde açılması planlanan üniversitede, yetenekli ve başarılı çocuklar, ilgili öğretmenlerin, velilerin katkıları ile temelden yetiştirilecek.