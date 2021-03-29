Abbasiler Dönemi kısaca özeti, tarihi, kuruluşu ve yıkılışı - Abbasiler döneminde yaşanan gelişmeler nelerdir?

İslam devletleri, tarih içerisinde sıra ile birbirlerinin yerine geçmiştir. Bu devir sürecinde Emevi Devleti de yerini Abbasi devletine bırakmıştır. Abbasi Devleti, Hz. Muhammed'in amcası olan Abbas'ın soyundan gelenler tarafından kurulmuş ve Abbasiler döneminde askeri, siyasi, bilimsel ve idari alanda çok büyük yenilikler yapılmıştır. Bu sebeple Abbasiler Dönemi'nin başlangıcı olan 750 senesi, islamiyet tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.

ABBASİLER DÖNEMİ TARİHİ

Abbasi Devleti Hakkında Bilgiler şu şekildedir; Abbasi Devleti'nin tarihindeki en mühim olaylardan biri Talas Savaşı olarak karşımıza çıkar. 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı'nda Yağma, Çiğil ve Karluk Türk boyları; Çin Hanedanlığı'na karşı Abbasilere yardım etmiş ve Abbasi Devleti'nin bu savaşı kazanmasını sağlamıştır. Talas Savaşı'ndan sonra Türkler, İslamiyet'i kabul etmiştir.

Abbasiler, İslam kültür ve medeniyetlerine birçok alanda pozitif yönde katkıda bulunmuştur. Vezirlik makamı, islam medeniyetine Abbası Devleti tarafından getirilmiştir. Vezirler, Abbasi devlet idaresinde halifeden sonra en yetkili kişi olarak yer almıştır. Abbasi Devleti, diğer devletlere karşı da devlet yapısı, idari teşkilatı ve kurumları ile örnek olmuştur.

ABBASİLER DÖNEMİ KURULUŞU

Ebu Müslim, Emevi Devleti'ni yıkmış Kufe'de Ebul Abbas'ı halife ilan etmiştir. Böylece Abbasi Devleti'nin temellerinin atılmasına vesile olmuştur. Abbasi Devleti'nin resmi olarak kuruluşu ise 750 yılında gerçekleşmiştir. İlk Abbasi halifesi Ebu'l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed'in amcası olan Abbas'ın soyundan gelmektedir. Bu olaya bağlı olarak da devletin adı Abbasi Devleti olmuştur. Ebu'l Abbas Abdullah, Emevi soyundan gelen muhalifleri etkisiz hale getirmiş ve yönetimi eline almıştır. Ebu'l Abbas Abdullah'tan sonra halife olan Ebu Cafer Mansur ise Abbasi Devleti'nin başkenti Kufe'den Bağdat'a taşımıştır.

Abbasilerin başkenti Abbasi Devleti'nin kuruluş döneminde Kûfe olarak seçilmiştir. Ancak Abbasi Devleti'nin ikinci hükümdarı ve halifesi olan Mansur, başkenti Kûfe'den Bağdat'a taşımıştır.

ABBASİLER DÖNEMİ YIKILIŞI

İlhanlı Devleti'nin hükümdarı olan Hülagu Han, ordusu ile birlikte Bağdat'ı ele geçirmiş ve Abbasi Devleti'nin hükümdarlık döneminin sonunu getirmiştir. Abbasi Devleti'nin yıkılış döneminde İlhanlılar, Bağdat'ta bulunan kütüphaneleri tahrip etmiştir. Kütüphanelerin içinde bulunan kitapların bir kısmını yakmış büyük bir kısmını ise Fırat Nehri'ne atmışlardır. İlhanlılar, Bağdat'ı yakıp yıkmış ve tarihe kara harflerle geçen canice katliamlar gerçekleştirmişlerdir.

ABBASİLERİ KİM YIKTI?

Abbasiler'in yıkılışı dönemin güçlü devletlerinden olan İlhanlı Devleti'nin elinden olmuştur. İlhanlı Devleti'nin başındaki Hülagü Han, Abbasi Devleti'nin başkenti aynı zamanda bir kültür merkezi olan Bağdat'ı ele geçirmiş ve buradaki bütün kültür miraslarını yok ederek Bağdat'ta yaşayan insanların da yaşamlarına son vermiştir.

ABBASİ HALİFELERİ