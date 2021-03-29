AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? 2021 Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve takvimi belli oldu!

AÖF sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. Güz dönemi sınavları online olan öğrencilerin bahar dönemi sınavları da çevrimiçi online olarak gerçekleştirilecek. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak gibi sorulara yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve sınav takvimi belli olurken bahar dönemi vize sınavları online olacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık üniversite okuyan öğrencilerin gündeminde AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi yer alıyor. Son duyurular ilgili kurumların resmi sitesinden takip edilirken AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre AÖF vize sınavları 10-19 Nisan arasında gerçekleşecek.