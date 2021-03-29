Bergama Krallığı özellikleri ve buluşları konu anlatımı - Bergama Krallığı ne zaman kuruldu, başkenti neresi?

Bergama Krallığı, M.Ö. 241 yılında İzmir ilimizin Bergama ilçesinde yer alan Bergama Antik Kenti'nde kurulmuştur. Büyük İskender'in hakimiyeti altında bulunan Pergamon, İskender'in ölümünün ardından onun komutanlarından biri olan Lysimachos'un hakimiyeti altına girmiştir. Lysimachos'un ölümünün ardından Paflagonyalı Filetairos Pergamon'u ele geçirmiştir. Filetairos'un ardından 1. Eumenes'in iktidarı altına giren Pergamon, daha sonra onun kuzeni olduğu tahmin edilen 1. Attalos'un hakimiyeti altına girmiştir. İlk defa 1. Attalos döneminden itibaren Pergamon uygarlığı bir krallık olarak anılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, 1. Attalos'un kral olduğu M.Ö. 241 yılından itibaren Pergamon Krallığı kurulmuş olarak sayılır. Pergamon Krallığı, 1. Attalos'un oğulları 2. Eumenes ve 2. Attalos dönemlerinde gücünü katlayarak artırmıştır. Pergamon Krallığı, bu iki kralın hüküm sürdüğü dönemde askeri ve kültürel olarak gücünün zirvesine ulaşmıştır. Bu dönemlerde Zeus Tapınağı gibi görkemli eserler inşa edilmekle kalmamış, iki yüz bin cilt kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülen Pergamon Kütüphanesi de kurulmuştur.

BERGAMA KRALLIĞI NEREDE KURULMUŞTUR?

Bergama Krallığı ya da Pergamon Krallığı, İzmir ilimizin Bergama ilçesinde yer alan ve bu ilçeye adını veren Pergamon Antik Kenti'nde kurulmuştur. Bergama Krallığı başkenti de yine kurulduğu kent olan Pergamon'dur.

BERGAMA KRALLIĞI'NA AİT BULUŞLAR

Tarihte ilk kez Bergama Krallığı'nda görülen dünya kültürüne önemli katkılar sağlamış bazı önemli buluşlar:

Parşömen

Parşömen, hayvan derisinden yapılan bir tür kâğıttır. Parşömenin icadıyla birlikte tarihte bilinen ilk ciltli kitaplar ortaya çıkmıştır. Parşömen kelimesi, Pergamon kentinin adından yola türemiştir. Yani Bergamalıların, icat ettikleri kâğıt türü de başkentlerinin ve krallıklarının adıyla anılmaktadır. Bergama Krallığı, bu kâğıdın icadı sayesinde çok sayıda ciltli kitapla dolu, ünlü Bergama Kütüphanesi'ni kurmuştur.

Tıbbın sembolü olan yılan ve tas simgesi

Günümüzde tıp ve eczacılık alanının simgesi olarak kullanılan yılan ve tas figürü, tarihte ilk olarak Bergama Krallığı'nda kullanılmıştır.

BERGAMA KRALLIĞI ÖZELLİKLERİ

Bergama Krallığı, tarihe kazandırdığı bazı buluşların yanında, insanlık tarihine kendi buluşu olmasa da kültürel olarak önemli olan birçok katkıda bulunmuştur. İki yüz bin ciltlik kitap hazinesi olduğu tahmin edilen Bergama Kütüphanesi, bunlardan biridir. Dionysos Tapınağı ve Zeus Tapınağı da Bergama Krallığı döneminde yapılmış önemli mimari kalıntılardır.