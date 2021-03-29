Bu yıl AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? 2021 Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi AÖF sınav tarihleri belli oldu!

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini AÖF sınav tarihlerine çevirdi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da belli oldu. Açıköğretim Fakültesi sınavları yarıyıllara göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının tarihi belli oldu!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 (bahar dönemi ara sınavları) AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. AÖF sınavları yarıyıllara göre farklı tarihlerde yapılacak olup vize sınavlarının online olarak gerçekleşeceği açıklandı.