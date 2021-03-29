Çin Seddi neden, kime karşı yapılmıştır? Çin Seddi nerede?

Çin Seddi dendiğinde ejderha gibi uzayıp giden dağların üzerinde bir yapı aklımıza gelmektedir. Çin Seddi'nin Çince adı "On bin Li Uzunluğundaki Duvar" dır. Çin seddi uzunluğu kilometre olarak ifade edilecek olursa, ortalama 6.700 kilometre uzunluğundadır. Temeldeki genişliği 6.5 metre olan duvarın üst bölümdeki genişliği ise 5.7 metredir. Duvarın yüksekliği 8.5 metre, büyük kapıların ve geçitlerin yer aldığı alanlar 12 metreye ulaşmaktadır. Ayrıca dağların yüksek zirvelerinde bu yükseklik 1.5-2 metreye kadar düştüğü de belirtilmektedir. Burçların yüksekliği yaklaşık olarak 1-1.7 metre dolayındadır. Çin Seddi'nin bir kısmı kerpiçten bir kısmı da taştan yapılmıştır. Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlayan kalıntıları ile son derece önemli bir yapıdır.

ÇİN SEDDİ NEREDE?

Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanır. Doğuda Kansu bölgesinin Jiayuguan şehrinde başlayan bu yapı batıda Liaoning bölgesindeki Hushan Dağlarına kadar erişmektedir.

İş gücünün büyük bir kısmını askerler ve suçluların oluşturduğu Çin Seddi'nin yapımı sırasında yaklaşık 400.000 kişinin yaşamını yitirdiği ve ölenlerin çoğunun da duvarın içine gömüldüğü gibi bazı rivayetler mevcuttur.

ÇİN SEDDİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çin Seddi'nin yapılma tarihi M.Ö. 221 tarihine kadar dayanmaktadır. Qin Shi Huang Çin'in ilk imparatorudur ve eski hanedanların yaptırdığı duvarları birleştirmeye bu tarihte başlamıştır. Son yapılan kısım ise Ming Hanedanı döneminde, 1368-1644 yılları arasındadır.

Çin seddi kaç yılda yapıldı noktasında ise, bu yapının 2 bin yıldan uzun sürdüğünü söylemek mümkündür. Duvarın ilk kısımlarının M.Ö. 8. Yüzyılda yapılmış olmasından yola çıkacak olursak, Çin Seddinin yapımının ne kadar uzun olduğunun kanısına varabiliriz. 1644'lü yıllardan sonra da yıkılan kısımların düzeltilmesi adına restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

ÇİN SEDDİ NEDEN YAPILDI?

Çin Seddi adeta bir koruma kalkanı olarak yapılmıştır. Yapılış nedenlerinden ilki askeri savunma hattı oluşturmaktı. Kuzeyli göçebe halkının saldırısına karşı yapılan bu savunma hattı yalnızca askeri amaçlara hizmet etmemiştir. Kültürler arası etkileşimin sağlanması ve duvarın her iki kısmındaki halklar arasında ekonominin canlanmasına olanak sağlamıştır. Ancak asıl amaç istilaları engelleme konusunda işlevini tam olarak yerine getirememiş olsa da İpek Yolu'nun korunmasına katkıda bulunduğundan dolayı sosyal ve ekonomik alanda dünya tarihinde sağladıkları ile ön plana çıkmaktadır.

ÇİN SEDDİ KİME KARŞI YAPILMIŞTIR?

Çin Seddi'nin yapımına; Meng Tien komutasındaki ordunun Hunları kuzeye çekilmeye zorlamasının ardından başlanmıştır. Hunlar, Çinliler için tehlike oluşturuyordu ancak Çinlilerin bu duvarı yalnızca Hunlardan korktukları için yaptıklarını söylemek mümkün değildir.

Çin; Qin Shi Huang'a kadar hanedanlıklardan oluşuyordu. Bu irili ufaklı hanedanlıklar hem göçebe kabillerin istilalarını hem de birbirlerine karşı bir savunma hattı oluşturmak mecburiyetindeydi. Bu nedenle hanedanlıklar bu duvarları parça parça inşa etti.

Çin ile Moğolistan arasında kalan Çin Seddi'nin Birçok kaynakta Hun istilalarına karşı korunmak amacı ile yapılan bir yer olduğu belirtilse de Çin Seddi hem birbirlerinin hem de Moğollardan, Tatarlara kadar çeşitli milletlerden korunmak amacı ile yapılmıştır. Ming Hanedanlığı çökene kadar amacına hizmet eden Çin Seddi M.Ö. 221'de birleştirilmeye başlandı.