Hem oynayıp hem de öğreniyorlar

'Sıfır Atık' projesine önemli destek veren ve bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı altında Sıfır Atık Şube Müdürlüğü oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik çalışmalar da yapıyor. Bu doğrultuda bilinçli ve vicdanlı, ekolojik okuryazarlığa sahip bir nesil yetiştirmek için okullarda çalışma yapılıyor.

SIFIR ATIK PROJESİ

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık" projesine en büyük destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden.

6 BİN 500 OYUN DAĞITILDI

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli Valiliği, ilçe belediyeleri ve ilgili diğer taraflar ile koordineli olarak çalışıyor. Atıkların kaynağında ayrı toplanması bilincinin verilmesi maksadıyla, 6 bin 500 adet "Atık Ayrıştırma Oyun Seti", ilimizdeki tüm okul öncesi kurumlarına (resmi ve özel anaokulu, gündüz bakımevi, diyanete bağlı anaokulları vb.) dağıtıldı.

ÇOCUKLAR FARKINDALIK KAZANIYOR

Atık ayrıştırma oyun setleri ile çocuklara doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve israfın önlenmesi gibi farkındalık kazandırılması hedefleniyor.