İlkokulda eğitime ara

Gaziantep'te çok sayıda öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve öğrencilerde de ateş ve grip belirtisi görülen ilkokulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Şehitkamil ilçesinin Atatürk Mahallesi'ndeki Hasan Celal Güzel İlkokulu'nda bir hafta içinde okuldaki öğretmenler ve öğrencilerde ateş ve grip vakalarının artmasının ardından, öğretmenlere korona virüs testi yapıldı. Yapılan testlerde, birçok öğretmenin testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan okulda yüzyüze eğitime ara verildi.