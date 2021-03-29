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Giriş Tarihi: 29.3.2021 12:46

İlkokulda eğitime ara

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İlkokulda eğitime ara

’te çok sayıda öğretmeninin KOVİD-19 testinin pozitif çıktığı ilkokulda yüzyüze eğitime ara verildi.

Gaziantep'te çok sayıda öğretmenin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve öğrencilerde de ateş ve grip belirtisi görülen ilkokulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Şehitkamil ilçesinin Atatürk Mahallesi'ndeki Hasan Celal Güzel İlkokulu'nda bir hafta içinde okuldaki öğretmenler ve öğrencilerde ateş ve grip vakalarının artmasının ardından, öğretmenlere korona virüs testi yapıldı. Yapılan testlerde, birçok öğretmenin testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan okulda yüzyüze eğitime ara verildi.

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İlkokulda eğitime ara
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