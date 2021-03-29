Karaköprü’de matematik atölyesinde çocuklar eğlenerek öğreniyor

Karaköprü Belediyesi ile Kadir Evliyaoğlu Kolejinin birlikte Yaşam Sokağında açtığı Matematik Atölyesinin açılışını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirdi. Başkan Baydilli bu çalışmalarla matematiğin korkulacak bir ders olmaktan çıktığını söyledi

Karaköprü Belediyesi yaptığı faaliyetler ve programlarla eğitime katkı sunuyor. İlçedeki Kadir Evliyaoğlu Koleji ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikle Karaköprü Belediyesi Yaşam Sokağı'nda öğrencilere yönelik 3 gün sürecek matematik atölyesi açıldı.

Matematik atölyesinin açılışını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirirken, açılışa Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Şelli, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Kadir Evliyaoğlu Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Evliyaoğlu ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her zaman eğitime ve eğitimle ilgili yapılacak etkinliklere destek verdiklerini dile getirdi. Bu atölye etkinliğiyle birlikte matematik dersinin eskisi gibi korkulacak bir ders olmaktan çıkıp eğlenceli bir hale geldiğinin görüldüğünü kaydetti.

Başkan Baydilli Eğitim ve öğretim hayatın her alanında içinde olduğumuz bir olgudur. Hayattan zevk almak istiyorsak da her gün yeni bir şeyler öğrenmemiz gerekir. Bugün de çocuklarımıza matematiği sevdirecek, onların matematikle daha fazla haşır neşir olarak hedeflerine katkı sağlayacak bir atölye açılışı gerçekleştirdik. Burada çocuklara matematiğin aslında korkulacak bir ders olmadığı, çeşitli yollarla ve oyunlarla eğlenceli hale geleceği öğretiliyor. Matematik hayatın her alanında, her zaman yanımızdadır. Hatta cebimizdeki 10 liranın arkasına baktığımızda Ordinaryüs Cahit Arf'ın 'Arf teoremi' formülü yazıyor. Yani matematiği cebimizde bile taşıyoruz, en basit hesaplamaları her gün yapıyoruz.

Bu güzel etkinlikte emeği geçen, eğitime katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Atölyenin çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

29-30-31 Mart günleri 09:00-12:00 saatleri arası açık olacak atölyede öğrenciler matematiksel kavramları oyunlar aracılığıyla öğrenebilecek. Bu atölyede; doğal sayılar, kesirler, ölçme, veri işleme, simetri, geometrik şekiller, açılar, alan ve hacim gibi matematiksel kavramlar günlük hayat problemleri üzerinden, oyunlaştırma yöntemiyle işlenerek öğretiliyor.