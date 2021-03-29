Kerbela Olayı kısaca özeti ve tarihsel sonuçları - Kerbela Olayı nedir, nerede ve ne zaman olmuştur?

İslam aleminin en hüzünlü olaylarından biri olarak da anılan Kerbela Olayı, Irak'taki Kerbela'da gerçekleşmiştir. Müslüman halk, bu olayı anmak ve şehitleri yad etmek adına her Muharrem ayında bir anma düzeni törenler. Matem ayı olarak da bilinen Kerbela Olayı'nın gerçekleşme tarihi 10 Ekim 680'dir. Kerbela Olayı, Müslüman aleminin dinmeyen yarası olarak her sene anılmaya devam etmektedir.

KERBELA OLAYI NEDİR?

Hz. Muhammed'in 632 senesinde vefatından sonra Müslüman aleminin en büyük sorularından biri Müslüman halkın ve İslam Devleti'nin başına kimin geçeceği olmuştur. Müslüman halkın bir kısmı Ebu Bekir'in halife olmasını kabul etmiş; böylece Müslümanların başına Ebu Bekir geçmiştir. Ebu Bekir'in vefatından sonra 2. Halife olan Ömer bin Hattab, daha sonra 3. Halife olan Osman bin Affan ve en son olarak 4. Halife olan Ali bin Ebu Talib halifeliğe ve İslam Devleti'nin başına geçmiştir.

3. halife olan Hz. Osman, 656 senesinde bazı asiler tarafından öldürülmüştür. Hz. Osman'ın ölümünün ardından ise halifelik makamına geçen Hz. Ali'den Hz. Osman'ın intikamını alması istenmiştir. Hz. Ali ise ortalığın bir intikam almak isteyen Hz. Osman'ın amca oğlu Muaviye'den ortalığın bir süre yatışmasını beklemesini rica etmiştir. Bu tavır üzerine Hz. Osman'ın soyundan gelen Muaviye, Talha, Zübeyr ve Aişe; Hz. Ali'ye darılmıştır.

Hz. Osman'ın intikamının alınmaması üzerine Zübeyr ve Talha bir ordu toplamıştır. Toplanan bu orduyu gören Hz. Ali ise bu olayı bir isyan olarak kabul etmiş; daha sonra iki tarafın askerlerinin sözlü tartışmaları savaşa dönüşmüştür. Yapılan bu savaşta sahabe olan Talha ve Zübeyr hayatlarını kaybetmiş; Hz. Aişe ise Hz. Ali tarafından Medine'ye gönderilmiştir.

İslam alemi arasında çıkan bu ikilik üzerine Hz. Ali'nin hilafetini tanımadığını; amca oğlu olan Hz. Osman'ın intikamını almadığını söyleyen Muaviye ise kendi hilafetini ilan etmiştir. Bu ilandan sonra İslam Devleti; Hz. Ali ile Muaviye arasında iki parçaya ayrılmıştır.

Hz. Ali, Muaviye'nin hilafetini ilan etmesinden sonra 5 sene daha halifelik yapabilmiş ancak 661 senesinde tam sabah namazını kıldığı esnada canice bir suikaste uğrayarak şehit edilmiştir. Hariciler'den Abd'ûr – Rahmân İbn – i Mûlcem tarafından Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra Muvaiye, 20 yıl daha İslam Devleti'nin iktidarında kalmıştır.

Muaviye bu iktidar sürecinde hâlâ hayattayken, müslüman halktan oğlu Yezid'e biat etmelerini istemiştir. Ancak kendi destekçileri ve Hicaz ahalisi dahil olmak üzere kimse Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat etmemiştir. Bu durumun sebebi olarak ise Hasan ile yapılan antlaşmayı göstermişlerdir. Yezid, yine de 680 yılında Muaviye'nin ölümünden sonra tahta geçmiştir.

KERBELA OLAYI TARİHİ

Kerbela Olayı Özeti şu şekilde yapılabilir; Yezid, İslam Devleti'nin başına geçtikten sonra ilk iş olarak Medine Valisi'ne bir mektup göndermiştir. Bu mektupta Hüseyin bin Ali'ye (Hz. Hüseyin) değil; kendisine biat etmesini aksi halde canından olacağını yazmıştır.

Bu süreçte babasının ölümünden sonra başa geçen Hz. Hüseyin ise Küfelilerden destek almaktadır. Küfeliler, Hz. Hüseyin'in Küfe'ye gelmesi halinde onun halifeliğini destekleyeceklerini söylemektedirler. Hz. Hüseyin bu sebeple 72 destekçisi ve ailesini de yanına alarak Küfe'ye doğru yola çıkmıştır.

KERBELA OLAYI NEREDE OLMUŞTUR?

Hz. Hüseyin'in halifeliğini destekleyen ancak sayıca fazla olmayan Küfe halkı ve Hz. Hüseyin ile destekçileri; Irak'ın Kerbela şehrinde Yezid'in neredeyse 5000 kişilik ordusu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu noktadan sonra meydana gelen savaşta Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının tamamı şehit edilmiş; Hz. Hüseyin'in ailesi ise esir alınmıştır.

KERBELA OLAYI NE ZAMAN OLMUŞTUR?

Hicri takvime göre Muharrem Ayı'nın 7. Gününde meydana gelen bu olay, 2 gün sonra yani Muharrem Ayı'nın 9'unda Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının şehit edilmesi ile son bulmuştur. Bu olay ise oldukça uzun sürmüştür. Ayın 7'sinde Ömer bin Sa'd ablukayı daraltmış ve Hz. Hüseyin'in kampına giden su yollarını kesmiştir. Muharrem ayının 9. Gününde kamptaki su kaynakları tükenmiştir. Hz. Hüseyin, bu durumun üzerine Ömer bin Sa'd'dan sabaha kadar ibadet etmek istediklerini söylemiş; Ömer bin Sa'd'da bu isteği kabul etmiştir. Bu olaydan sonra Hz. Hüseyin ve arkadaşları teslim olmayı reddetmiş ve hepsinin şehit olacağını bile bile Yezid'in ordusuyla savaşarak kahramanca şehit olmuşlardır.

Kerbela olayının Miladi takvimde karşı geldiği gün ise 10 Ekim 680'dir.

KERBELA OLAYI SONUÇLARI

Hz. Hüseyin'in ölümünden sonra Ubeydullah bin Ziyad'ın verdiği emir ile Hz. Hüseyin'in naaşı atlara çiğnetilmiş; daha sonra ise Yezid'in askerleri Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının kampını yargılamıştır.