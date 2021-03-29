SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı! 'Çocuklara bunu anlatalım'

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sık sık sosyal medya başta olmak üzere Türk halkını bilgilendiriyor. Bakan Ziya Selçuk Twitter üzerinden anlamlı bir paylaşımda bulundu. Selçuk, velilerin güzel günlerin geleceğini hem çocuklara hem de kendilerine hatırlatması gerektiğini belirtti.

İşte Bakan Ziya Selçuk'un o paylaşımı "Hepimizin umuda ihtiyacı var. En çok da çocukların... Dünyanın bu zorlu yolculuğunda böyle stresli günlerin hep olduğunu, geçtiğini, yine olacağını ama yine geçeceğini bilmeye ihtiyaçları var. Çocuklara bunu anlatalım, onlarla konuşurken bunu kendimize de söylemek iyi gelecek."

Uzaktan eğitimin detaylarına Sabah ulaştı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurmuştu...