Uzaktan eğitimin detaylarına Sabah ulaştı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurmuştu...

ARA TATİL YOK

Bakan Selçuk açıklamasında ara tatil hakkında da bilgi verdi. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.