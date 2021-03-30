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Giriş Tarihi: 30.3.2021 15:26 Son Güncelleme: 30.3.2021 15:27

Amonyak nedir? Amonyak asit mi, baz mı?

Amonyak nedir? Amonyak asit mi, baz mı?

Amonyak, kovalent bağlı bir bileşik olup, kimyasal formülü NH3'tür. Azot ve hidrojen atomlarından oluşan, renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. İsminin kökeni Eski Mısır'a dayanır;  Amon tapınağını ısıtmada kullanılan deve tezeklerinden çıkan gazlardan faydalanılarak ortaya çıkarılmıştır. Buna da o dönemde "Amon'un Tuzu" denildiği rivayet edilmektedir. Amonyak nedir? Sorusunu detaylı bir şekilde yanıtlayacağız. Amonyak asit mi, baz mı? İşte merak edilenlerin yanıtları…

Amonyak günümüzde; gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada devreye girmektedir. Amonyak canlılar için zehirli bir madde olduğu için kullanırken dikkat edilmesi gereklidir. Piyasada amonyak adı altında satılan maddeler amonyağın sulu çözeltisi olan Amonyum Hidroksittir. Amonyak ne işe yarar?

AMONYAK NEDİR?

Kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşik olan amonyak, azot atomu ve hidrojen atomundan oluşur. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomu içerir. Ayrıca renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. Amonyak, bağ yapmamış bir çift elektronu olduğundan molekül şekli üçgen piramittir, bu yüzden polar bir moleküldür.

AMONYAK ASİT Mİ, BAZ MI?

Amonyak, hidroksil (OH-) iyonu içermeyen baz sınıfının tipik bir üyesidir. Su ile reaksiyona girdiğinde amonyum (NH4+) ve hidroksil (OH-) iyonu üretmektedir.

AMONYAK FORMÜLÜ

Amonyak molekül formülü NH3 şeklindedir.

AMONYAK PH DEĞERİ

Amonyak (NH3) pH değeri 11.5'tir.

AMONYAK NE İŞE YARAR?

Amonyak, gübre üretimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Genellikle toprağa sulu çözeltisi doğrudan dökülebilmektedir. Amonyak, patlayıcı madde yapımında, temizlik ürünleri üretiminde, naylon, plastik, boya gibi maddelerin üretimlerinde, soda, ilaç üretimleri, sentetik elyaf üretimi, ipek ve pamuk temizliklerinde kullanılmaktadır.

NH3 KULLANIM ALANLARI

  • Boyalarda
  • Parfümlerde
  • Temizlik malzemelerinde
  • Patlayıcılarda
  • Gübre yapımında
  • Sanayide
  • Nitrik asitin üretiminde
  • Ürede
  • Plastiklerde
  • Endüstriyel soğutma sistemlerinde

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Amonyak nedir? Amonyak asit mi, baz mı?
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