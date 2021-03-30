Aylık faiz hesaplama formülü nedir? Basit anlatım ile aylık faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?

Türk Lirası, döviz ya da altın türündeki birikimleri hem bankada muhafaza etmek hem de değerlendirmek için mevduat hesapları açılmaktadır. Mevduat hesapları birikime göre farklı şekilde adlandırılabilir.

AYLIK FAİZ ORANI HESAPLAMA

Bankalar tüketicilerin topladıkları mevduatı, diğer tüketicilere kredi olarak kullandırmaktadır. Her iki ürünün de belirli bir faiz oranı vardır. Burada faizi belirlerken Bankalar faiz oranını; reel risksiz faiz oranına, beklenen enflasyon oranına, vade risk primine, temerrüt risk primine ve likidite risk primine bakarak yapmaktadır.

AYLIK FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Anapara x Faiz Oranı x Vade (gün)/36500

BANKA AYLIK FAİZ HESAPLAMA

Banka aylık faiz hesaplama formülü yukarıdaki belirtiğimiz şekildedir. Size örnek bir hesaplama hazırladık.

Anapara: 20.000,00 TL

Vade: 32 Gün

Faiz Oranı: %19,00

Brüt Kazanç: 333,15 TL,

Vergi: 16,66 TL

Net Kazanç: 316,49 TL

Hesaplama: 20.000,00 TL x %19,00 x 32/36500

Toplam Kazanç: 20.316,49 TL

Bulunan tutar stopaj kesintili sonuç olduğundan güncel mevduat stopaj oranı ile ne kadar kesinti yapılacağını da öğrenebilirsiniz. Aylık faiz getirisi hesaplama bu şekilde yapılmaktadır.

EXCEL'DE AYLIK FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Finans kurumları, altı aylık, üç aylık, aylık, haftalık veya hatta günlük dönemlere göre faiz hesaplanması yapılabilir. Yıllık faiz oranını ve yılbaşına birleşik dönemlerin sayısını temel alan bileşik faiz oranını verir.

Yıl içi birleşik faiz hesaplayan formül aşağıdaki gibidir:

=P+(P*EFFECT(EFFECT(k,m)*n,n))

Bileşik faizi hesaplayan genel denklem aşağıdaki gibidir:

=P*(1+(k/m))^(m*n)

P = ilk anapara

k = ödenen

Yıllık faiz oranı m = vade farkı

Dönem sayısı (genellikle aylar) n = dönem sayısı (genellikle yıl) veya borcun şartı