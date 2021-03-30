Beş Hececiler Akımı Hangi Döneme Aittir, Özellikleri Nelerdir? 5 Hececiler Kimdir?

Beş Hececiler döneminin edebiyatta yeri büyüktür. Zira süslü ve zor bir dile sahip olan aruz veznini terk ederek, halkın rahatlıkla anlayabileceği basit ve sade bir dil kullanarak hece ölçüsü ile şiir yazmaya başlamışlardır. Milli edebiyat dönemine kapıyı Beş Hececiler aralamıştır.
BEŞ HECECİLER KİMDİR?
Beş Hececiler, hecenin beş ozanı olarak anılan şairlerden oluşan bir gruptur. Beş Hececiler, milli edebiyata geçiş dönemi şairleridir. Beş Hececiler, 1. Dünya Savaşı ve akabinde gelen Millî Mücadele döneminde şiire başlamıştır. Peki Beş Hececiler kimdir, Beş Hececiler kimlerden oluşmaktadır?
Beş Hececiler, dilde sadeleşme akımının öncüleri olarak anılmaktadırlar. Şiirlerinde 11'li hece ölçüsü kullanmaktadırlar. Beş Hececiler; Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, ve Faruk Nafiz Çamlıbel'den oluşmaktadır. Beş Hececilerin hakkında bilgi vermek gerekirse;
BEŞ HECECİLER AKIMI HANGİ DÖNEME AİTTİR?
Beş Hececiler akımı 1. Meşrutiyet ile ortaya çıkmış ve şiirlerinde sade ve akıcı bir şekilde halk dilini kullanmışlardır. Beş Hececiler, Milli Edebiyat döneminde bir edebiyat topluluğuna dönüşmüştür. Ateşkes döneminde ise, Beş Hececiler şöhrete kavuşmuştur.
BEŞ HECECİLER ÖZELLİKLERİ
Beş Hececiler, edebiyata yeni bir soluk getirmiştir. Zira aruz vezni, ağır ve anlaşılması zorken, bu akımla birlikte şiirde aruz kullanımı son bulmaya başlamıştır. Milli edebiyat akımının temelleri Beş Hececiler tarafından atılmıştır. Beş Hececilerin özelliklerini sıralamak gerekirse;
BEŞ HECECİLER ŞİİRLERİ
Beş Hececilerin edebiyat alanına büyük katkıları olmuştur. Hece akımı ile bu şairler birçok şiiri kaleme almıştır. Beş Hececiler şiirlerini okumayanlar ve bu akıma uzak olanlar için aşağıya Beş Hececiler şiirlerinden birkaç tane örnek bırakıyoruz:
O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı;
Ardında ışıktan bir iz bıraktı.
Yel gibi dağları aştı bir atlı
Arada bir engin deniz bıraktı.
Uzaktan gelirken derin akisler,
Kapadı geçtiğim yolları sisler.
Tutuştu içimde birikmiş hisler;
Gönlümü o kadar temiz bıraktı.
O, beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı;
Yel gibi dağları aşan atlıydı;
Hayâldi, hayâlden bile tatlıydı;
Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı!
Gece bastı… Ova sanki bir kara zindan,
Titriyordu yer, gök adımların hızından!
Serdar bakıp at üstünden, dedi: İleri!…
Bir ağızdan uğuldadı cenk türküleri..
Yamaçlardan coşkun bir sel gibi boşandık,
Bu illere eskiden de yine biz sandık!
Geçtik Tuna kıyısından üç yüz akıncı,
Süngülerde yanıyordu ordunun hıncı!
Uçlarından kan damlayan kılıçlar kınsız,
Tanrı böyle emretmiş : Türk durmaz akınsız!
İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri
Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz
Ey eski dost yâd edelim eski demleri
Madem ki son sadânı dağıtmış, yorulmuşuz!
Anlat alevli bir çölün üstünde ansızın
Billur sesinle hıçkırarak doğduğun günü.
Binbir diyarda binbir ilahi güzel kızın
Anlat nasıl terennümün inletti gönlünü.
Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz.
Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz.
Güneşlerde uyuklayan yamaçları,
Kalbi durgun tarlaları bıraktık.
Gölge veren ağaçları
Sevmiyoruz biz artık.
Sevgilimiz,
Ey deniz!
Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur...
Dilerim Tanrı'dan ki, sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun,
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar,
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!
BEŞ HECECİLER KODLAMA
Üniversite sınavları için öğrenciler ezberlerini tetiklemek için bazı şifrelemeler, kodlamalar kullanıyor. Özellikle edebiyat alanında yardıma koşuyor bu kodlamalar. Beş Hececiler içinde birçok kod türetilmiş olsa da, bir tanesi herkesin aklında kalıyor. En çok bilinen ve şairlerin baş harflerinden oluşan Beş Hececiler kodlaması ise: OF-HEY!