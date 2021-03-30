Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi AÖF sınav tarihleri belli oldu! 2021 AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini AÖF sınav tarihlerine çevirdi. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da belli oldu. Açıköğretim Fakültesi sınavları yarıyıllara göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Bu bakımdan; AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının tarihi belli oldu!
2020-2021 (bahar dönemi ara sınavları) AÖF sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. AÖF sınavları yarıyıllara göre farklı tarihlerde yapılacak olup vize sınavlarının online olarak gerçekleşeceği açıklandı.
AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
2020-2021 bahar dönemi ara sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak. 2. Ve 6. Yarıyıl dersleri için sınavlar 10-11-12 Nisan'da düzenlenecek. 4. Ve 8. Yarıyıl dersleri için sınavlar ise bir sonraki hafta yapılacak.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2021?
AÖF sınavları yarıyıllara göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021