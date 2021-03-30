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Giriş Tarihi: 30.3.2021 14:20

ne zaman alınacak? 2021 DGS başvuru tarihleri!

DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru tarihleri!

başvuruları hakkında sorgulamalar adayların gündeminde yer almaya başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Öte yandan ÖSYM tarafından DGS başvurularının alınacağı tarih açıklanmış olup kılavuz ise henüz yayınlanmadı. Buna göre; ne zaman alınacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru tarihleri!

Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı'na girebiliyorlar. Binlerce adayın yakından takip ettiği sınava dair kılavuz ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı ancak DGS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru tarihleri!

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2021 DGS başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.

2021 DGS TAKVİMİ

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

KİMLER DGS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.

DGS SINAVI HAKKINDA

DGS'nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Dikey geçiş sınavıyla ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma olasılığı vardır.

Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

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DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru tarihleri!
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