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Giriş Tarihi: 30.3.2021 08:49 Son Güncelleme: 30.3.2021 08:57

akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Fütürizm akımı özellikleri, eserleri, sanatçıları ve örnekleri

Fütürizm akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Fütürizm akımı özellikleri, eserleri, sanatçıları ve örnekleri

20. yüzyılın başında İtalya’da ortaya çıkan akımı, geçen yıllarla birlikte Avrupa’ya da yayıldı. Yenileşmeye açık olan fütürizm akımının bir diğer bilinen ismi gelecekçiliktir. Fütürizm akımı devrim ve dinamizmi vurgulamaktadır. Aynı zamanda da geleceği makineleştiren sanat olarak anılmaktadır. Merak edilen; fütürizm nedir, temsilcileri kimlerdir? sorularını yanıtlayacağız. İşte, fütürizm akımı özellikleri…

Fütürizm akımı modern sanat ve toplumsal hareketlerin akımı olarak anılmaktadır. Fütürizm akımında birden çok alanda eserler ortaya çıkarılmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse resim, seramik, heykel, grafik tasarım, edebiyat, tiyatro, müzik gibi sanatın çeşitli alanlarında fütüristik eserlerden söz etmek mümkündür. Bir İtalyan fenomeni olarak bilinen fütürizm akımındaki amaç modernliği savunmaktır. Bu akım aynı zamanda geçmiş dönemdeki değerleri ve gelenekleri reddederek yeniliği ele alır.

FÜTÜRİZM NEDİR?

Fütürizm akımı geçmiş dönemlerden gelen değerlerin ve geleneklerin reddedilmesini savunun bir akımdır. Aynı zamanda birçok akımın etkisinde kalarak kendini geliştirerek diğer akımlarında gelişmesine öncü olan bir akımdır. Fütürist sanatçılar ise yaşadığımız evrenin aslında bir değişime uğrayarak var olduğunu düşünmüştür. Geçmiş dönemlerde bulunan sanat ve akımları olmamış sayar. Fütürizm akımının Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri arasında yer alan Nazım Hikmet, İtalya'da olduğu dönem içerisinde bu akımdan etkilendi. Bu akımın üzerine eserler çıkardı. Fütürizm akımının en önemli özelliği taşıyan eserlerden biri ise "Makinalaşmak İstiyorum" adlı eserdir. Çünkü bu eserde kurallar söz konusu değildir. Fütürizmin kurucu olan Marinetti Avrupa'da yer alan birçok sanatçıyı bu akıma sürükleyerek eserler yazmasına neden oldu.

FÜTÜRİZM AKIMI ÖZELLİKLERİ

  • Savaş, saldırı ve kavga gibi konuları ele aldı,
  • Hız ele alınarak uçağa, trene ve arabaya övgü yapılır,
  • Mantıklı olan cümleler kullanılmaz,
  • Kelimelerde özgürlük vardır,
  • Şiirde geleneksel kurallara yer verilmez,
  • Ölçü ve uyak kullanılmaz,
  • Serbest yazı kullanılır.
  • Şiir ön planda olmaktadır.

FÜTÜRİZM TEMSİLCİLERİ

  • Filippo Tommaso Marinetti
  • Viladimir Mayakovski
  • Nazım Hikmet Ran

FÜTÜRİZM ESERLERİ

  • Unique Forms of Continuity in Space – Umberto Boccioni
  • Primavera Umbria – Gerardo Dottori
  • Ascending Forms – Gerardo Dottori
  • Dynamism of a Car – Luigi Russolo
  • Paesaggio Aereo – Gerardo Dottori
  • Aurora sul Golfo – Gerardo Dottori
  • Dancer in Pigalle – Gino Severini
  • Ballerina in Blue – Gino Severini
  • Alpino and boat – Mario Sironi
  • Bisikletçinin Dinamizmi – Umberto Boccioni
  • Woman in head scarf – David Burliuk
  • Futurist Composition – Joseph Stella
  • Nuns and Landscape – Giacomo Balla
  • Aurora Volando – Gerardo Dottori
  • Mızraklı Süvarilerin Taarruzu – Umberto Boccioni
  • Futuristic Woman – David Burliuk
  • Futbol Oyuncusunun Dinamizmi – Umberto Boccioni
  • Materia – Umberto Boccioni
  • Numbers in Love – Giacomo Balla
  • The Street Pavers – Umberto Boccioni
  • Urban Landscape – Mario Sironi
  • Jolts of a Cab – Carlo Carra
  • Unter the Pergola at Naples – Umberto Boccioni
  • Man and tram – Mario Sironi

Makinalaşmak İstiyorum!

Trrrrum,

Trrrrum,

Trrrrum!

Trak tiki tak!

Makinalaşmak istiyorum!

Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!

Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum!

Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,

Damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri!

Trrrrum,

Trrrrum,

Trak tiki tak

Makinalaşmak istiyorum!

Mutlak buna bir çare bulacağım

Ve ben ancak bahtiyar olacağım

Karnıma bir türbin oturtup

Kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!

Trrrrum

Trrrrum

Trak tiki tak!

Makinalaşmak istiyorum!

FÜTÜRİZM SANATÇILARI

  • Umberto Boccioni
  • Carlo Carra
  • Giacomo Balla
  • Gino Severini
  • Aleksandra Ekster
  • Giorgio Morandi
  • Valentine de Saint – Point
  • Carlos Filipe Porfirio
  • Joseph Stella
  • Marcel Janco
  • Marisa Mori
  • Emilio Pettoruti
  • Anzo mainardi
  • Amadeo de Souza Cardoso
  • David Bomberg
  • Alexander Bogomazov
  • Elena Guro
  • Primo Conti
  • Luigi De Giudici
  • Andre Fau
  • Stanley Cursiter
  • Sante Monachesi

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