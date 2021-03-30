Kadisiye Savaşı kısaca özeti, tarihi ve önemi - Kadisiye Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Kadisiye Savaşı ile ve onun sonucu İslam'ın yayılmasını ve İslam dininin geleceği belirlemiştir. 636 yılında gerçekleştirilen Savaş İranlılara karşı elde edilen bir zafer ile sonuçlanmış olup İslam Devleti'nin gücünün de göstergesi niteliğindedir.

KADİSİYE SAVAŞI TARİHİ

Kadisiye Savaşı İslam tarihinde yapılmış en büyük ve önemli zaferler arasında yer almaktadır. Müslümanlar bu savaşın sonrasında moral olarak büyük üstünlük elde etmişlerdir. İslam orduları yıllar boyunca Sasaniler ile savaşmış ve büyük kazançlar elde etmişlerdi. Ancak Köprü Savaşı'nda büyük yıkıma uğramışlardı. Sonrasında yapılan Büveyb Savaşı ile bu yıkımı telafi etmişlerdi.

Hz. Ömer başlangıçta orduyu kendisi yönetmek istediyse de daha sonrasında Sa'd Ebu Vakkas'a bu görevi vermiştir. Sa'd Ebu Vakkas, ordular ile birlikte Irak'a doğru yola çıkmıştır. Şerâf ile Zerûd adı verilen konaklama bölgelerinde çeşitli kabilelerin birliklerinin de ona katılmasını beklemiştir. Bu kabile birlikleri o dönemin halifesi olan Hz. Ömer tarafından seçilmiştir.

KADİSİYE SAVAŞI ÖZETİ

Sa'd Ebu Vakkas cephede gelişen olayları Hz. Ömer'e aktarmaktaydı. Ayrıca kendisi de Hz. Ömer'in ona bildirdiği talimatlara uymaktaydı. Savaş başlamadan önce Sasaniler ile İslam Devleti arasında görüşmeler yapılmış, ancak bu görüşmelerden sonuç alınamamıştır. Sonuç olarak savaş düzeni alınmış ve savaş başlamıştır.

Sasani ve İslam orduları üç ana bölümden oluşmaktaydı. Bu bölümlerin adı sol kanat, sağ kanat ve merkez'di. Savaş başladıktan haftalar sonra, olduğundan daha kanlı bir hale büründü. Kadisiye Savaşı'nın komutanı olan Sa'd Ebu Vakkas vücudunda var olan çıbanlar nedeni ile savaşa fiilen katılamadı. Ancak bulunduğu çardaktan orduyu yönetmeye devam etti.

Müslümanlar, ilk defa filler ile karşılaşmışlar ve tecrübesiz olmaları nedeni ile savaşın başında zorlanmışlardır. Sonrasında fillerin karşısında da nasıl davranacaklarını anlayıp ona göre savaşmaya devam etmişlerdir. Savaşın sonucunda iki taraf da büyük kayıplar verse de savaşı galip olarak bitiren Müslümanlar çok fazla ganimet elde etmişlerdir.

KADİSİYE SAVAŞI NEDENLERİ

Hz. Ömer halife olduktan sonra İslamiyet'i yaymak için birçok ordu hazırlandı. O dönemlerde halifelerin en önemli görevlerinden birisi de İslamiyet'i yaymaktı. İran'da o dönemde Sasaniler yaşamaktaydı. O dönemde Sasanilerin kralı Yezd-i Cürd idi.

İran'a gönderilen ordunun haberini alan Yezd de hemen savaş hazırlıklarına başladı. O dönem İslam Devleti'nin ordu komutasında olan Sa'd Ebu Vakkas Yezd'e bir İslam'a çağrı mektubu yolladı. Eğer İslam dinine geçmeyi reddederlerse, Sasani Devleti'nin İslam Devleti himayesine girmesi gerektiğini ve cizye adı verilen vergiyi ödemeleri gerektiğinden bahsetti.

Yezd'in bu teklifleri reddetmesinin ardından savaş resmen başlamış oldu.

KADİSİYE SAVAŞI SONUÇLARI

Kadisiye Savaşı tarih için önemli olan savaşlardandır. İslam Devleti'nin galibiyeti ile sonuçlanan Kadisiye Savaşı, Irak'ın kapılarını İslam Devleti'ne açmıştır. Kadisiye Savaşı önemi İran'ın düşüşünün temellerinin bu savaş ile atılmış olmasıdır. Bu savaş yalnızca diğer fetihlere hız kazandırmak ile kalmamış, aynı zamanda Müslümanlar tarafından ele geçirilen bölgelerde sosyopolitik örgütlenme teşviklerini başlatmıştır. Kadisiye Savaşı'nın ön görüşmelerinde söylenen "Biz insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek için geldik." Cümlesi daha sonraki fatih hareketleri için bir slogan niteliği taşımaktadır.

KADİSİYE SAVAŞI KİMLER ARASINDA YAPILMIŞTIR?

Kadisiye Savaşı Hz. Ömer döneminde yapılan savaşlardan birisidir. Savaş İslamiyet dinini yaymak isteyen Müslümanların İran topraklarına İslamiyet'i yayma çabası üzerine başlamıştır. Savaşın sonucunda kazanan İslam Devleti olmuştur. Savaş İslam Devleti ile o zamanlar İran topraklarında hükümdarlık sürdüren Sasani İmparatorluğu arasında geçmiştir.

Kadisiye Savaşı nerede yapıldı sorusuna bir cevap arayanlar için ise cevap Kadisiye'dir. Kadisiye ili günümüzde var olan Irak'tadır. Kufe adı verilen şehrin yakınlarında olduğu bilinmektedir.