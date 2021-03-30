Kefren Piramidi gizemi nedir? Kefren Piramidi özellikleri

Ölümden sonra dirilişe inanan Mısırlılar, piramitleri dönemin Firavunlarının mezarları olarak inşa etmiştirler. Antikçağ'da oldukça yaygın olan bu inanış Eski Mısır'ın sanatsal ürünlerine de yansımıştır. Mezar görevinde kullanılan piramitler dönemin hükümdarını sonsuz yaşamında koruyabilme amacı gütmektedir. Firavun'un Güneş Tanrısı Ra'ya yükselmesini simgeleyen piramitler, milattan önce 2630 ve 1620 yılları arasında inşa edilmiştir.

KEFREN PİRAMİDİ HAKKINDA BİLGİLER

Grekçe bir kelime olan Piramit sözcüğü piro ve amid sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Piro sözcüğü ateş anlamı taşırken amid kelimesi ise merkezde anlamlarına gelmektedir. Bir Eski Mısır geleneği olan pramitler şekilli taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. 100'e yakın piramidin bulunduğu Mısır'da piramitler, kraliyetler için inşa edilirdi. Mimar İmhotep tarafından yapılan Sakkara Piramidi, bilinen en eski piramitlerdendir. En çok bilinen piramitlerden Giza Piramitleri, Keops Piramidi ve Kefren Piramidi Mısır kültüründe oldukça önemli bir yere sahiptir. En önemli piramitlerden biri olan Kefren piramidi hakkında bilgiler tarih kitaplarından öğrenilmektedir. Kefren Piramidi, Kafe adı ile de anılmaktadır. 136 metreden uzun olan piramit, Kahire Giza kentinde bulunmaktadır. Piramit, adından da anlaşılacağı üzere Firavun Kefren'in oğlu Mikerinos tarafından inşa edilmiştir. Büyük Piramit'in güneybatısında kalan Kefren Piramidinin kenar uzunlukları 215.25 metre iken orijinal yüksekliği ise 143.51 metredir. Pusulanın yönlerine göre oturtulan Kefren Piramidi, Büyük Piramit'in aksine 6 dakika sapma yaşamaktadır. Oldukça etkileyici olan Kefren Piramidi yüksek konumda yer aldığı için gösterişli bir yapıdır.

KEFREN PİRAMİDİ NE ZAMAN YAPILDI?

Piramitler; Eski Mısır döneminde, hüküm süren firavunlara mezar olarak inşa edilmiştir. Piramitlerin yapılış tarihleri ise Eski Krallık'tan Orta Krallık Dönemine kadar uzanmaktadır. Kefren Piramidi, milattan önce 2558 yılı ile 2532 yılları arasında inşa edildiği varsayılmaktadır.

KEFREN PİRAMİDİ GİZEMİ NEDİR?

Kusursuz bir oran kullanılarak inşa edilen Kefren Piramidi Güney-Kuzey ve Batı-Doğu sınırlarına kusursuzca yerleştirilmiştir. Kefren Piramidinin en üst kısmında yer alan koruyucu kaplama 38 ton ağırlığındadır ve o taşın piramidin tepesine nasıl yerleştirildiği gizemini korumaktadır. Güneş saati işlevi de taşıyan piramitlerde, kral odası olarak adlandırılan firavunun odasına yılda iki defa güneş vurmaktaydı. Piramitten yere düşen gölgeler referans alınarak yılın uzunluğu ve mevsimler hesaplanmaktaydı. Piramidin içinde, yaraların daha hızlı iyileştiği söylenirken, Piramitlerin içinin yazın serin, kışın sıcak olduğu da iddia edilmektedir. Her biri 20 ton ağırlığa sahip taşlar ile inşa edilen piramitler, firavunların mumyalanarak gömüldüğü yerdir. Mumyalarda bulunan radyoaktif maddeler, piramidi inceleyen 12 bilim insanının kanserden ölmesine neden olmuştur. İçerisinde radar gibi aletlerin çalışmaması piramitlerin gizemli konularından biridir. Piramidin içerisinde bekletilen kirli suyun birkaç gün sonra kendini temizlediği görülmüştür. Nasıl yapıldığı gizemini koruyan Kefren Piramitler 20-30 yıl aralığında inşa edilmiştir.

KEFREN PİRAMİDİ ÖZELLİKLERİ

Kafre ya da Kefren olarak adlandırılına piramit Mısır'ın başkenti Kahire topraklarında yer almaktadır. Kefren piramidi Mısır'ın en bilindik piramitlerinden biridir. Büyük Piramit olarak bilinen Keops Piramidi, Giza Piramidi ve Kefren Piramidi en önemli piramitlerdendir. Kefren piramidi özelliklerinin en önemlisi tepesinde bulunan koruyucu kaplamanın hasar almadan günümüze kadar ulaşmasıdır. 36 ton ağırlığındaki bu koruyucu taşın tepeye nasıl çıkardığı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. İşte, Kefren Piramidi Özellikleri…