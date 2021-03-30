MEB ile 2021 AÖL sınav sonuçları için gözler MEB'te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. 25-29 Mart tarihleri aralığında gerçekleşen online sınav sürecinin sona ermesiyle beraber gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. İlk sınavların 10 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyordu. Bu kapsamda "Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açık öğretim 2021 AÖL sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama bulunmazken tahmini olarak 10 Nisan tarihine doğru öğrencilerin erişimine açılması öngörülüyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise eğitimlerini açıköğretim üzerinden alan binlerce öğrenci, geçtiğimiz hafta elektronik ortamdan gerçekleştirilen sınavlara katılım sağlamıştı. AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürerken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Ancak eski sınavlar göz önüne alındığında sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.