MEB ile 2021 AÖL sınav sonuçları için gözler MEB'te! Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. 25-29 Mart tarihleri aralığında gerçekleşen online sınav sürecinin sona ermesiyle beraber gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. İlk sınavların 10 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyordu. Bu kapsamda "Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açık öğretim 2021 AÖL sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama bulunmazken tahmini olarak 10 Nisan tarihine doğru öğrencilerin erişimine açılması öngörülüyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise eğitimlerini açıköğretim üzerinden alan binlerce öğrenci, geçtiğimiz hafta elektronik ortamdan gerçekleştirilen sınavlara katılım sağlamıştı. AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürerken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Ancak eski sınavlar göz önüne alındığında sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.