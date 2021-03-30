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Giriş Tarihi: 30.3.2021 17:36 Son Güncelleme: 30.3.2021 17:37

| Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında açıklaması yapıldı. Bakanlığın yüz yüze eğitim açıklamasında, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi. MEB'in son dakika duyurusunda okul sınavları hakkında da bilgi verildi.

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan ve yüz yüze eğitim ile ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 tarihinde alınanan kararlara ve kriterlere vurgu yapılırken yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirildi. Bakanlık, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitimin daha önce açıklandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının devamında şunlara yer verildi;

İL HIFZISIHHA KURULU KARAR VERECEK

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

SINAVLAR AÇIKLANAN TAKVİME BAĞLI İŞLEYECEK

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleşecektir.

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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...
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