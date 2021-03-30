SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması! Daha önce açıklanan kriterler...

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan ve yüz yüze eğitim ile ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 tarihinde alınanan kararlara ve kriterlere vurgu yapılırken yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirildi. Bakanlık, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitimin daha önce açıklandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının devamında şunlara yer verildi;