ÖSYM ile MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde MSÜ sınav yerleri açıklanmıştı. Sınav yerlerinin ardından MSÜ ne zaman sorusunu yanıtı adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Açıklanan bilgilere göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Nisan ayında idrak edilecek. Bu bakımdan; MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Son gelişmeler!
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar Günü 10.15'te başlayacak. Sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.
MSÜ Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
4 Nisan tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavı için giriş yerleri geçtiğimiz hafta açıklandı. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.