Nihavend Savaşı nedenleri ve sonuçları - Nihavend Savaşı hangi halife döneminde yapılmıştır?

Nihavend Savaşı, İslam tarihi açısından en önemli savaşlardan birisidir. Bu savaş sonucunda İslamiyet'in yayılma hızı artmış ve İran toprakları başta olmak üzere pek çok yere İslamiyet dini tanıtılmıştır. Nihavend Savaşı Sasani İmparatorluğu'nun son savaşıdır. İran, bu savaşın sonucunda İslam Devleti'nin topraklarına katılmıştır.

NİHAVEND SAVAŞI NEDENLERİ

Nihavend Savaşı M.S. 642 tarihinde yapılmıştır ve savaş İslam Devleti ile Sasani İmparatorluğu arasındadır. Sasani İmparatorluğu'nun yavaş yavaş eski gücünü kaybettiği sırada savaş başlamıştır. Nihavend Savaşı komutanları İslam Devleti'nde Numan iken Sasani İmparatorluğu ordularının komutanı da Firuzan'dır.

Nihavend Savaşı'nın asıl çıkma nedeni İslam Devleti'nin İran'ı Sasanilerin elinden almak istemesidir. Savaş sırasında İslam Devleti ordusu 34 bin askere sahipken Sasani İmparatorluğu ordusu 120 bin askere sahiptir.

NİHAVEND SAVAŞI SONUÇLARI

Nihavend Savaşı İslam tarihindeki en önemli savaşlardan birisidir. Savaşın sonucunda İslam Devleti galip gelmiş ve Sasani Devleti yıkılmıştır. Sasani Devleti'nin yıkılışı bu savaşla olmuştur. Savaşın sonucunda İslam Devleti'nin İran'daki pozisyonu güçlenmiş ve sonrasında Sasani İmparatorluğu'nun son hükümdarı olan III. Yezdigirt 651 yılında ölmüştür. Bu ölüm ile birlikte İran'ın fethi tamamlanmıştır.

Savaş ayrıca Türkler ile Müslümanların tarihte ilk kez karşılaşmaları olarak anılmaktadır. Türkler ve Müslümanlar bu savaşın sonucu olarak ilk kez komşu olmuşlar ve Türkler İslam dini ile tanışmışlardır.

NİHAVEND SAVAŞI HANGİ HALİFE DÖNEMİNDE YAPILMIŞTIR?

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra İslam Devleti'nin ve Müslümanların başına geçen kişilere halife adı verilmektedir. İslam tarihinde var olan en önemli dönemlerden birisi de dört halife dönemi olarak bilinen ve Hz. Muhammed'in ölümünden sonra İslam Devleti'nin başına geçen dört halifeyi temsil eden dönemdir. Halifelerin en önemli görevi İslamiyet dinini yaymak ve İslam Devleti'nin sınırlarını genişletmektir.

İslam Devleti ile Sasani İmparatorluğu arasındaki anlaşmazlıklar ilk halife olan Hz. Ebubekir zamanında başlamıştır. İslam Devleti, İran'ı sınırlarına katıp İslamiyet'i İran topraklarında yaymak istemektedir. Nihavend Savaşı ise İslam Devleti ile Sasaniler arasında, Hz. Ömer'in halifeliği sırasında gerçekler bir savaştır. Nihavend Savaşı'nın önemi nedir sorusuna cevap olarak İran topraklarının İslam Devleti'nin eline geçmesi söylenebilir. Bu durum İslamiyet'in İran topraklarında yayılması için de gereken zemini oluşturmuştur.

NİHAVEND SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLMUŞTUR?

Nihavend Savaşı Müslüman Arap orduları ve Sasani ordusu arasında gerçekleşmiştir. Savaşın yeni başladığı sıralarda yaşanan ilk çarpışma berabere bitmiştir. Bu sonucun ardından İslam Ordusu komutanı Numan, ordularına geri çekilme emri vermiştir. Sasani İmparatorluğu'nun orduları İslam Ordusunu takip ederek istihkamlarını terk ettikten sonra İslam Ordularına hücum emri verilmiştir. Sasani İmparatorluğu'nun Orduları bir boğaz ile İslam Ordularının arasında kalmış ve Arap Ordularına yenilmişlerdir.

Bilinene göre Sasani İmparatorluğu orduları 100 bin kişiye yakın kayıp vermişlerdir. Ancak İran'ın fethi bu noktada tamamlanmamıştır. İran'ın fethi, son Sasani hükümdarı olarak anılan III. Yezdigirt'in ölümünden sonra tamamlanmıştır.

NİHAVEND SAVAŞI NEREDE YAPILDI?

Nihavend Savaşı adını savaşın yapıldığı yerden almıştır. Savaş Nihavend şehri civarında başlamıştır. Nihavend şehri İran'ın batısında bulunmaktadır. Ayrıca yine İran'da bulunan Hemedan şehrinin yaklaşık 60 km güneyinde bulunmaktadır. Gamasab adı verilen suya göre 1790 km yüksekte bulunmaktadır.