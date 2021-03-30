Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika... Kabine toplantısının ardından il bazlı kararlar alınabileceği belirtilen okullar ve yüz yüze eğitim konusunda resmi açıklama da geldi. Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu.
MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir" denildi.
ORTAOKUL 5, 6 ve 7. SINIFLAR İLE LİSE HAZIRLIK, 9, 10 ve 11. SINIFLAR İL BAZLI KARAR İLE İLERLEYECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un onayladığı karara göre açıklamada şöyle devam edildi: "Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır"
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.