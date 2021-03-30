Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK ile 2021 bu yıl Bahar dönemi için üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Üniversitelerin açılacağı tarih son günlerde gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Mart ayı normalleşme süreci devam ederken milyonlarca öğrenci gözlerini üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevirdi. Konuyla ilgili olarak YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucunda teorik ve uygulamalı olmak üzere iki ayrı planlama yapılmıştı. İşte 2021 Üniversitelerdeki son durum detayları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son gelişmeler bulunuyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;