Hakkarı'de babasıyla birlikte kardan Anıtkabir yaparak gönülleri fetheden Hira Anıtkabir'e kavuştu. Babası Mehmet Şerif Karahan'ın yaptığı kardan Anıtkabir'i gezdiği görüntülerin kısa sürede sosyal medyada birçok vatandaşa ulaşmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 yaşındaki Hira ve ailesini Anıtkabir'i ziyaret etmeleri için Ankara'ya davet etti. Hayali gerçek olan Hira, "Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik" dedi. Atatürk'ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirten Hira, "Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk'ümüz vefat etti, Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor" ifadelerini kullandı. Baba Karahan ise Anıtkabir'in kızı ve kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Kardan Anıtkabir yaparken çok üşüdüm, o gün yaptığımın değerini şimdi anladım. Anıtkabir'e geldik. Ben söyleyecek laf bulamıyorum, çok duygulandım. Anıtkabir'i daha önce ben de hiç görmemiştim. Kızım Hira Anıtkabir'e geleceği için 3 gün heyecandan uyuyamadı" dedi.