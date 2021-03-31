Gecikme faizi hesaplama formülü nedir? Basit anlatım ile gecikme faizi hesaplama nasıl yapılır?

Borcunuzu ödemeyi ertelediğinizde mevcut borcunuza işleyen faize gecikme faizi denilmektedir. Bir kredi kartını baz alacak olursak, kredi kartı dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için gecikme faizi uygulanır. Dönem borcunun asgari tutara kadar olan kısmı %1,76, dönem borcunun asgari tutar dışında kalan kısmı %1,46 kısmına da akdi faiz uygulanır.

GECİKME FAİZİ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Kredi kartı üzerinden hesaplama yapacak olursak: Kartımızdan 1.000 TL tutarında harcama yaptık. Son ödeme tarihinde 300 TL asgari tutarın tamamının ödendiğini varsayarsak, hesaplamamız şu şekilde olacaktır:

Alışveriş Faiz Oranı: %2,25

Asgari Ödeme Tutarı %30: 1.000 x (%30) = 300 TL

Ödeme Tutarı: 300 TL

Ödenmeyen Tutar: 1.000 – 300 = 700TL

Ödenmeyen tutara hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 700 x 10 x %2,25/30 = 5,25 TL

Ödenmeyen tutara son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 700 x 20 x %2,25/30 = 10,50 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5,25 + 10,50 = 15,75 TL

Eğer asgari tutar ödenmezse hesaplama şu şekildedir:

Alışveriş Faiz Oranı: %2,25

Gecikme Faiz Oranı: %2,75

Asgari Ödeme Tutarı %30: 300 TL

Ödeme Tutarı: 0 TL

Asgari Ödeme Tutarının Ödenmeyen Kısmı: 300 TL

Ödenmeyen tutara hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 1.000 x %2,25 x 10/30 = 7,50 TL

Asgari tutarın ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi tahakkuk eder:

Gecikme Faiz Tutarı: 300 x %2,75 x 20/30 = 5,50 TL

Kalan tutara son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 700x %2,25 x 20/30 = 10,50 TL

Toplam Faiz Tutarı: 7,50 + 5,50 + 10,50 = 23,50 TL

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ HESAPLAMA

Kredi kartı gecikme faizi hesaplama yöntemi için gecikme faiz oranı en önemli etkendir. Bankaya toplam ne kadar borcunuz varsa onun üzerine güncel gecikme faizi eklenir. Diğer ekstre gelince güncel borç eklenmiş şekilde gelir. Bu arada eklenen faiz sadece anapara üzerine eklenir.

Kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarı belirlenir.

Daha sonra ödenen borç tutarı, asgari ödeme tutarından eksiltilir.

Asgari ödeme tutarının altında bir ödeme yaptıysanız, ödenmeyen kısma %1,76 gecikme faizi uygulanmaktadır.

Asgari ödeme tutarının dışında kalan dönem borcuna ise %1,46 akdi faiz oranı eklenir.

Yani gecikme faizi ve akdi faiz uygulandıktan sonra ortaya çıkan faiz toplam ödenmesi gereken faizi gösterir.

Borca faiz uygulandıktan sonra, faiz üzerine KKDF (%15) ve BSMV (%5) vergileri de eklenir.

VERGİ GECİKME FAİZİ HESAPLAMA

Dava konusu olmadan kesinleşen vergi ödemesi varsa; normal vade tarihinden son tarhiyatın yapılığı tahakkuk tarihine kadar hesaplanır. Dava konusu olduysa; ödenmeyen vergilere normal vade tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar hesaplanmaktadır.

Eğer arada uzlaşma olduysa, normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplama yapılmaktadır. Aradan geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz işlenir. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenmesi gerekir. GİB gecikme faizi hesaplama, tam aydan eksik günler / ay küsuratları için, aylık oran 30'a bölünerek bulunan günlük oran, gün sayılı ile çarpılarak hesaplama yapılır.

KIDEM TAZMİNATI GECİKME FAİZİ HESAPLAMA

Kıdem tazminatı faizinde başlangıç tarihinde, fesih tarihi ya da işçinin ölüm tarihi göz önüne alınır. İşçi ne zaman işten ayrılmışsa, o günden itibaren faiz işlemeye başlar. Kıdem tazminatı ödenmeyen bir işçiyi örnek alacak olursak eğer dava açar ve kazanırsa; işçinin işten ayrıldığı tarihten o güne kadar faiz hesaplanır. Oran olarak da mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı esas alınır.

EXCEL'DE GECİKME FAİZİ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Excel'de aşağıdaki gibi bir tablo oluşturup hesaplama yapabilirsiniz.