Günlük faiz hesaplama formülü nedir? 32, 33, 34, 35 günlük faiz hesaplama nasıl yapılır?

Günlük faiz getirisi, bankaların mevduat hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Yatıracağınız tutar ve vade günü doğrultusunda, bankanın belirlemiş olduğu faiz oranı dikkate alınarak faiz getirisi hesaplanır. Bu getiriyi basit bir formül üzerinden yapılacak işlemlerle hesaplamak mümkündür.

GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Anapara X Faiz oranıX Vade (gün) / 36500 formülü ile mevduat hesaplaması yapılabilmektedir. Bu hesaplama brüt tutarı vermektedir. Net mevduat getiri ise stopaj vergisinin düşülmesinden sonra belirlenir. Örnek bir hesaplama yapacak olursak;

Yıllık %12,00 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 20 bin TL para yatırılması durumunda hesaplama şu şekilde olacaktır: 20.000 TL*12,00*30/36500 = 197,26 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

Net mevduat getiri ise brüt faiz getirisinden mevduat vadesine göre denk gelen stopajın (gelir vergisinin) düşülmesi ile hesaplanır. Yukarıdaki örneğin vadesi 30 gün olduğu için stopajı %15'dir. Bu durumda net kazanç ise 197,26 TL - (197,26 TL*%15) = 167.67 TL olur. Günlük mevduat faiz hesaplama işlemini bu şekilde yapabilirsiniz.

10.000 TL anapara, %19,00 faiz oranı ile 32, 33, 34, 35 günlük faiz getirisi hesaplaması Anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500 formülü ile şu şekilde hesaplanır:

32 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA

Yıllık Faiz Oranı: %19,00

Vade Sonu Net Bakiye: 10.158 TL

Net Kazanç: 158 TL

33 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA

Yıllık Faiz Oranı: %19,00

Vade Sonu Net Bakiye: 10.163 TL

Net Kazanç: 163 TL

34 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA

Yıllık Faiz Oranı: %19,00

Vade Sonu Net Bakiye: 10.168 TL

Net Kazanç: 168 TL

35 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA