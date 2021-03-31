Hız formülü nedir? Zamansız, ortalama, açısal ve çizgisel hız formülü nedir?

Fizik ve matematik derslerinde karşımıza çıkan terimlerden biri de hız. Hız fiziksel niceliği olan bir yöney olması ile birlikte belirli formüle dayanarak hesaplanabilir. Hızı tanımlamak için hem yönü hem de büyüklüğü bilinmelidir. Hızın birim zamandaki değişimi ivme olarak tanımlanır.

HIZ FORMÜLÜ NEDİR?

Matematiksel hesaplama konusunda hız, yol ve zamanın arasında orantı bulunmaktadır. Matematikte hız denklemi şu şekildedir:

X = V x T

X = Kat edilen mesafe

V = Hız

T = Alınan süre

Örnek: D ile E şehri arası 200 kilometredir. Bir araç 2 saat içerisinde E şehrine varıyorsa aracın hızı kaç kilometredir?

X = V X T

200 = V x 2

V = 100 km

ZAMANSIZ HIZ FORMÜLÜ

v²= v₀² + 2ax

ORTALAMA HIZ FORMÜLÜ

Ortalama Hız, bir parçacığın belli bir zaman aralığında yaptığı yer değiştirmenin, bu zaman aralığına oranı olarak ifade edilir.

AÇISAL HIZ FORMÜLÜ

Birim zamandaki açı değişimine açısal hız denir. Yani taranan açının zaman değişimine oranıdır. Açısal hız ω sembolüyle gösterilir. Açısal hızın fomülü de:

LİMİT HIZ FORMÜLÜ

ÇİZGİSEL HIZ FORMÜLÜ

Çembersel bir hareket yapan cismin aldığı yolu çemberin çevresi kabul edersek, 2πr alınan yol olur. Bir tam tur atarken geçen süreye de periyot dediğimize göre cismin çizgisel hızı 2πr / T olur.

STOK DEVİR HIZ FORMÜLÜ

Stok Devir Hızı = (Satılan Malların Maliyeti / (Başlangıç Stok Değeri + Dönem Sonu Stok Değeri) / 2 formülü ile bulunabilmektedir. Formül sonrası çıkan sonuç stoklar kaç gün ortalamasında elden çıkarıldığını gösterir.

Hız problemi formülü

x=V.t bu formülde x=Yol, V=Hız ve t=Zaman olarak bilinir. Temel formülümüzden yola çıkarak hızı bulurken Yol / Zaman demek mümkündür. Yani, V = x / t