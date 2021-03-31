Kargalar Kaç Yıl Yaşar? Kargaların Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?

vKargalar, mitolojide ve efsanelerde önemli rollere sahip hayvanlardır. Bu nedenle de haklarında pek çok önyargı bulunmaktadır. Bu önyargılardan bir tanesi de kargaların yaşama süresi hakkındadır. Halk arasında kargaların yüzyıllar boyunca yaşadığına inanılmaktadır. Peki bu bilgi doğru mudur? Yoksa bu da kargalar ile ilgili inandığımız basit yalanlardan sadece biri midir? İşte kargaların gerçek ömrü…

KARGALAR KAÇ YIL YAŞAR?

Halk arasında kargaların yaşam süresi yaklaşık olarak 200 yıl olarak bilinmektedir. Bu iddianın ortaya çıkış sebebi bir komedi skecidir. Lakin kargaların ortalama ömrünün 200 yıl olduğu sadece bir uydurmacadan ibarettir. Kargalar en fazla kaç yıl yaşar sorusunun cevabı 200 yıl değildir. Değil 200 yıl, bir yüzyıl dahi yaşayabilen bir karga henüz kayıtlara geçmemiştir. Büyük ihtimal masallarda ve mistik olaylarda kargalara sıklıkla yer verilmesi, bu mitin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Kargıların ortalama yaşam süresi 10 yıl kadardır. Genel olarak doğada bulunan kargalar 15 ile 20 yıl arası bir ömre sahiptir. Lakin bazı kargaların ömrü 4 ile 8 yıl arasında da değişebilmektedir. Bu kargalara örnek olarak Amerikan kargası verilebilir. Kargaların bilinen 30 cinsi vardır. Dolayısıyla kargaların ömrünün süresi de cinslerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı karga türlerinin ömrü ise 30 yılı bulmaktadır. Kargaların ömrünün uzun olduğu iddiası gibi, zeki oldukları iddiası da yanlıştır. Bir karga, ortalama olarak 7 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahiptir. Türden türe, bölgeden bölgeye ve zamandan zamana değişmekle birlikte kargaların yaşam süreleri genel olarak 7 ile 8 yıl, 10 ile 15 yıl veya 20 yıl kadardır.

EN UZUN YAŞAYAN KARGA

Şu ana kadar kayıtlara geçen bilinen en uzun yaşayan karganın ömrü 40 yıldır. Görüleceği üzere, karganın 200 yıl yaşıyor olduğu sadece kulaktan kulağa aktarılmış olan, yanlış bir bilgiden ibarettir.