Kredi faiz hesaplama formülü nedir? Basit anlatım ile kredi faiz hesaplama nasıl yapılır?

Kredi ile ilgili en çok araştırılan konu kredi faiz hesaplama formülü. Kredi faiz hesaplama formülü nedir? Yazımızda kredi faiz hesaplama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Örnek hesaplamalar ile adım adım kredi faiz hesaplama işleminden bahsedeceğiz.

FAİZ ORANI GİREREK KREDİ HESAPLAMA

Kredi hesaplama yöntemlerinden biri olan bu yöntem, en kolay şekilde kredi faiz tutarını öğrenme şansı verir. Bu yöntemi kullanmak için kredi kullanmak istediğiniz bankanın kredi hesaplama araçları bölümünden istediğiniz faiz oranını girerek hesaplama yapabilirsiniz. Ya da internette kredi hesaplama siteleri mevcuttur. İstediğiniz faiz oranlarını hesaplama bölümüne girerek kullanacağınız kredinin faiz tutarlarını öğrenebilirsiniz.

FAİZ ORANINA GÖRE KREDİ HESAPLAMA

Faiz oranına göre kredi hesaplama genellikle bankaların tüketiciler için sunduğu hizmetlerden biridir. Bankalar belirledikleri faiz oranını hesaplama araçlarına eklerler. Böylece tüketici kredi hesaplaması yaparken bankanın sunmuş olduğu faiz oranını da görmüş olur. Tüketici bu orana göre hesaplama yaparak kullanmak istediği kredinin masraflarını görebilir. Örnek bir hesaplama;

Kredi Tutarı

15.000TL

Vade

36 ay

Aylık Faiz Oranı

%1,49

Aylık Taksit Tutarı

568,64 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı

20.471,24 TL

KREDİ FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Yeni bir araç, ev, arsa, iş yeri ve bunun gibi ihtiyaçlar satın alınırken tüketiciler krediye yönlendiriliyor. Seçtiğiniz kredi türü, geri ödeme süresi ve kullanmayı planladığınız kredi miktarına bakılarak, bankanın sunmuş olduğu güncel faiz oranları üzerinden kredi hesaplama işlemi yapılmaktadır. Anapara için ödediğiniz tutar aydan aya artarken, faiz için ödediğiniz tutar aydan aya azalmaktadır. Hesaplama işleminden sonra toplam geri ödeme tutarından; kullanmak istediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınızda ödeyeceğiniz yaklaşık faiz miktarını bulabilirsiniz.

Taksitli kredi faiz hesaplama formülü:

Hesaplama şekli: Aylık taksit tutarına göre ya da faiz oranına göre hesaplama

Kredi tutarı:

Vade (ay):

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA

Nakite ihtiyaç duyan tüketicilerin en çok kullandığı kredi türüne ihtiyaç kredisi denir. İhtiyaç kredisi belirli tutarlara kadar kullanılabilmektedir. Bu tutarlar bankadan bankaya değişebilmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak için belirli şartlar aranmaktadır.

Örnek hesaplama:

36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde, aylık faiz oranı 1,42 ile aylık taksit ödemesi 374 TL, banka tahsis ücreti bankaya bağlı olarak değişen tutar, yıllık maliyet oranı ise % 22,94 olacaktır. 36 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 13.513 TL olacaktır.

AYLIK KREDİ FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Aylık %1 faizle 12 ay vadeli 1000 TL kredi aldığınızı varsayalım. Aylık taksitleriniz 90,00 TL olarak hesaplanır.

Krediyi aldıktan bir ay sonra 1000 TL'nin %1'i olan 10 TL faiz borcunuz olacaktır. İlk taksitte ödeyeceğiniz 90,00 TL'nin 10 TL'si faiz olarak ödenir. Kalan 80 TL ise borcunuzdan düşülür. Dolayısıyla ilk ödemeyi yaptığınızda 1000 - 80 = 920 TL borcunuz kalır.

İkinci taksitte ise 920 TL'nin %1'i olan 9,2 TL faiz borcunuz olacaktır. İkinci taksitte ödeyeceğiniz 920 TL'nin 9,2'si faiz olarak ödenir. Kalan 80.8 TL ise borcunuzdan düşülür. Artık kalan borcunuz 920 – 80.8 = 839,2 TL'dir.

KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA

Konut kredisi kredi türleri arasında en popüler olanıdır. Ayrıca kredi tutarları oldukça yüksektir. Konutun değerine göre kredi verildiği için vade sayısı da oldukça yüksektir. 400.000 TL kredi için 120 ay vadeli kredi verilebilmektedir.

120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi çekmek istediğinizde, mevcut aylık en düşük faiz oranı olan 1,32 ile aylık taksit ödemesi 1.959 TL, banka tahsis ücreti bankaya göre değişen, yıllık maliyet oranı ise % 22,60 olacaktır. 120 ayın sonunda ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı ise 235.598 TL olacaktır.

Excel'de kredi faiz hesaplama formülü

8.000 TL tutarındaki 4 yıl vadeli bir kredinin aylık ödemeleri 200 TL ise, faiz oranını Excel programı ile hesaplayalım:

Adım 1:

Adım 2: