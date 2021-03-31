Kroki Nedir, Nasıl Çizilir? Krokinin Özellikleri Nelerdir?

Kroki çizimi, bir yerin tarif edilmesinde ve o yerin insanın gözünde canlandırılmasını sağlamak amacıyla sıklıkla başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Kroki ile, bir yerin çizimi kuş bakışı olarak, kabataslak bir şekilde çizilmektedir. Bu çizime bakarak da insanlar aradıkları yeri daha rahat bulabilmektedir.

KROKİ NEDİR?

Kroki; bir yerin kuş bakışı olarak, kabataslak bir şekilde yani ölçüsüz olarak bir kağıt parçası üzerine çizilmesidir. Kroki, bir yeri tarif etmede ve o yerin kolayca bulunmasında insanlara yardımcıdır. Örneğin kişinin evini tarif etmesinde, kroki bir araçtır. Kroki ölçüsüz bir çizimdir, kişi kuş bakışı olarak tarif etmek istediği yeri kafasında canlandırır ve oranın görünüşünü bir kağıda çizer.

NOT: Krokiden haritadan ayıran nokta haritanın planlı, ölçümlü ve hesaplanarak çizilmesidir.

KROKİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Krokinin doğru bir şekilde çizilmesi için birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Krokiyi doğru çizmek için bu özelliklerin olması elzemdir. Peki kroki nasıl çizilir ve krokinin özellikleri nelerdir? Krokinin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kuş bakışıdır,

Ölçüsüz çizilir,

Mesafeler göz kararıdır,

Bir düzlem olarak çizilir,

Yön oku bulundurur,

Geometrik şekiller ve semboller kullanılır,

Önemli yerlerin isimleri verilir,

Sembol anahtarı barındırır,

Kabataslak çizilir.

KROKİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIR?

Krokinin birçok kullanım amacı bulunmaktadır. Peki kroki nerelerde kullanılır? Krokinin başlıca kullanım alanı yer ve yön tarif etmektir. Bir yerin tarifini yapmak için sık sık kroki çizimine başvurulmaktadır. Bu nedenle genellikle muhtarlıkların girişinde bir kroki bulunmaktadır. Bunun haricinde ise yaşanılan yahut çalışılan yerin tarifini yapmak için de kroki çizilmektedir. Zira bazı kartvizitlerde kroki bu amaçla sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca bir yer ile ilgili alan planlaması yapılmasında da kroki kullanımına başvurulabilmektedir.

KROKİ ÇİZERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Kroki çizerken uyulması gereken kuralları aslında yukarıda vermiştik. Lakin özellikle kroki çizerken dikkat edilmesi gereken unsurları tekrardan sıralamakta fayda vardır: Kroki çizerken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun cevabı şunlardır:

Ölçüsüz olarak çizilmesine rağmen, çizilen yerlerin gerçek hayattaki boyutlarına önem verilmeli ve bunlara uyulmalıdır, yani gerçek hayatla orantılı olmalıdır,

Her binanın veya caddenin, kısaca her şeyin yeri doğru olarak belirtilmelidir,

Detaylar önemlidir, bakkal, park, hastane gibi ayırt edici yerler belirtilmelidir,

Yön okları mutlaka bulunmalıdır,

Krokinin asıl göstermek istediği yer yazılmalıdır.

KROKİLERDE SEMBOLLERE YER VERİLMESİNİN NEDENİ NEDİR?

Krokilerde sembollere yer verilmesinin nedeni, yapılan kroki çiziminin anlaşılmasının daha kolay olmasını sağlamaktır. Bu sembollerin nereyi temsil ettiği de sembol anahtarı denen bir bölümde yer almalıdır. Zira kroki çiziminde gereksiz kalabalıklardan kaçınılmalıdır. Bunun içinde semboller kullanılmaktadır. Örneğin eczane yerine artı işareti (+) kullanılır ve bu sembolün anlamı sembol anahtarına açıkça yazılır, 'Sevil Eczanesi' gibi…