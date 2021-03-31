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Giriş Tarihi: 31.3.2021 21:22

yaklaşıyor! 2021 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

MSÜ sınav tarihi yaklaşıyor! 2021 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılırken MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da merak konusu haline geldi. ÖSYM tarafından açıklama gelirken 2021 de belli oldu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce aday, MSÜ olarak da bilinen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak. Sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli olurken MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. MSÜ sınav tarihi 2021, adaylar için oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından takvim duyuruldu ve 2021 MSÜ sınav tarihi de açıklandı. İşte, MSÜ sınav tarihi

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2021 ve giriş belgesi erişime açıldı. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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MSÜ sınav tarihi yaklaşıyor! 2021 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
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