ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde MSÜ sınav yerleri açıklanmıştı. Sınav yerlerinin ardından MSÜ ne zaman sorusunu yanıtı adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Açıklanan bilgilere göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Nisan ayında idrak edilecek. Bu bakımdan; MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Son gelişmeler!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar Günü 10.15'te başlayacak. Sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

MSÜ Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.