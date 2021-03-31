ÖSYM ile ALES geç başvuruları ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

Belirtilen süre içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamayan adaylar ALES geç başvuruları hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. ÖSYM kılavuzunda yayımlanan bilgilere göre; ALES geç başvuru ücretinin yüzde 50 oranında arttırıldığı biliniyor. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER bölümünde yer alan ÖDEMELER kısmında belirtilen süre içerisinde ücret yatırılabilecek. Bu bakımdan; ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/1 geç başvuru ücreti ve işlemlere dair bilgiler!
ALES geç başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM AİS ekranı üzerinden giriş yaparak işlemlerini tamamlayacaklar. ALES/1 geç başvuru işlemleri 01.04.2021 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Elektronik ortamda yapılacak olan ALES geç başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinde gün bitimine kadar yapmak mümkün. Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM AİS üzerinden giriş yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilecek.
ALES geç başvuru ücreti, başvuru gününde ödeniyor. 145 TL olan başvuru ücreti geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 ALES/1 sınav tarihi ÖSYM takvimine göre 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/1 geç başvuru işlemleri 01.04.2021 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılacak.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES sınav ücreti 145,00 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.
SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir..
DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayanlar ile geç başvuru gününde bankalardan ücret ödemesi yapan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurumlar tarafından onaylanan adaylar hariç).