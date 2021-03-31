Sınav takviminde değişiklik yok

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçişin risk durumu haritasına bağlı olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağını açıkladı. MEB'den yapılan açıklama şöyle:Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları, ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda sürdürülecektir. Yüz yüze eğitime katılım, veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentte anasınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık" dedi.