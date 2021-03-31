Tavşanın Kaç Ayağı Var? Tavşan Kaç Yıl Yaşar?

Tavşanlar, doğal ekosistemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Minik, atik ve yeme ihtiyacı kolay karşılanabilen bir hayvan olmaları nedeni ile neredeyse dünyanın her yerinde tavşanlara rastlanılabilmektedir. Günümüzde ise bir evcil hayvan tercihi olarak tavşanlar sıklıkla seçilmektedir. İşte minik dostumuz tavşanlar hakkında bilmeniz gereken her şey!

TAVŞANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ

Memeli hayvan kategorisine ait olan, sıcakkanlı bir yapıya sahip ve birer kemirgen olan sevimli tavşanlar, ilk olarak M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından kapalı bahçelerde etinden faydalanılmak üzere bir kümes hayvanı olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Tavşanların evcil hayvan olarak eğitilmeleri ise 17. yüzyılda ancak gerçekleştirilebilmiştir. Günümüzde ise kemirgen bir hayvan olarak birçok evde tavşan bakılmaktadır. Lakin tavşanlar kemirgen sınıfına girmemektedir.

Doğada tavşanlar birçok iklim şartlarına adapte olup yaşayabilmektedir. Bu nedenle dünyanın her yerinde tavşanlara rastlamak mümkündür. Tavşanlar, Okyanusya kıtası hariç tüm dünya üzerinde yaşamaktadır. Zira tavşanların Okyanusya kıtasında yaşamaları, o bölgenin yerli memelileri adına büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle bu bölgede tavşan sayısı kontrol altında tutulmaktadır. Dünyada tavşanlara ait bilinen yaklaşık 60 çeşit bulunmaktadır. En çok rastlanan tavşan türü ise Ada Tavşanı olarak bilinmektedir.

Tavşanlar, otçul memelilerdir. Ana besinleri bitkiseldir. Genelde doğada taze çimenler ve yapraklarla beslenmektedirler. Tavşanların günlük olarak su ihtiyaçları 500 ml kadardır. Evde beslenen tavşanlara ise lahana, marul, salatalık, karnabahar, brokoli, havuç, turp ve dereotu verilebilir.

Tavşanların koku alma ve duyma duyuları oldukça gelişmiştir. Zaten bu özellikleri sayesinde vahşi doğada hayatta kalabilmektedirler. Tavşanların boyutları 60 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Kiloları ise genel olarak 3 ile 5 arasındadır.

TAVŞANIN KAÇ AYAĞI VAR?

Türkiye'de belki de matematik problemleri nedeni ile tavşanlar hakkında en çok sorulan sorulardan bir tanesi "Tavşanın kaç ayağı var?" sorusudur. Tavşanlar memeli hayvanlar olup, yanlış bir bilgi ile 2 ayaklı olarak düşünülseler de, tavşanların toplamda 4 ayağı vardır. İkisi arkada, ikisi ise öndedir. Her ayakta toplam 5 parmak bulunmaktadır. Yani toplamda 20 adet parmakları vardır. Tavşanların arka ayak ve bacakları, ön bacaklarından daha uzundur. Bu nedenle de zıplama konusunda oldukça başarılıdırlar.

TAVŞANLARIN KAÇ DİŞİ VARDIR?

Tavşanlar hakkında merak edilen bir diğer soru ise tavşanların kaç dişi olduğu ile ilgilidir. Tavşanların toplamda 28 adet dişi bulunmaktadır. Diş yapıları ise 2/1, 0/0, 3/3, 3/3 şeklinde dağılmaktadır. Tavşanların, diğer hayvanların aksine köpek dişleri bulunmamaktadır. Tavşanların üst çenesinde 2 adet ön dişleri bulunmaktadır. Bu ön dişler ise devamlı uzama halindedir, bu nedenle de kemirgen hayvanlardır. Zira sürekli uzayan bu ön dişlerini törpülemek için kemirme ihtiyaçları bulunmaktadır.

Tavşanların üst dudakları kalıtımsal olarak derin bir şekilde yarıktır ve sürekli hareket halindedir. Zira tavşanların üst dudağında dokunma hücreleri bulunmaktadır. Tavşanların üst dudaklarında aşağı yukarı hareket eden 20-25 adet duyum iplikçileri vardır. Tavşanlar bu duyum iplikçileri sayesinde çevreleri hakkında bilgi edinebilmektedirler.

TAVŞAN KAÇ YIL YAŞAR?

Tavşanların ortalama yaşam süresi 10 ile 12 yıl arasında değişmektedir. Lakin bir ev tavşanı iyi bakıldığı sürece 14 yıla kadar da yaşayabilmektedir. Bazı tavşan cinsleri ise diğerlerine göre daha uzun ömürlü olabilmektedir. Genel olarak minyatür yahut cüce tavşanlar, büyük boylarına kıyasla daha uzun yaşayabilmektedir. Evde doğru şekilde tavşan bakmak zorlu bir süreçtir. Tavşan almadan önce kişinin belirli hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi halde tavşanın ömrü kısa olacaktır.

TAVŞAN KAÇ YAVRU DOĞURUR?

Tavşanlar hakkında merak edilen bir diğer soru ise 'tavşan kaç yavru doğurur' sorusudur. Dişi tavşanlarda iki adet döl yatağı bulunmaktadır. Tavşanlar, yılda 8 defaya kadar yavrulayabilmektedir. Tek bir doğumda ise tavşanlar 4 ile 12 arasında bir sayıda yavru dünyaya getirmektedirler. Görüleceği üzere tavşanlar seri üreyen canlılardır. Tavşanlara hızlı yaratıklar oldukları içinde çiftleşme süreleri genel olarak 1 dakikadır.

TAVŞAN KAÇ AYDA DOĞURUR?

Tavşanların doğum süresi, hamile kalma anından itibaren yaklaşık bir ay, yani 30 gündür. Anne tavşanlar, yavrularını maksimum 20 gün kadar emzirirler. Yavrular bir aylık olduktan sonra ise anneleri tarafından terk edilirler. Ayrıca bazı verilere göre tavşanların çocuklarını 7 gün emzirdikten sonra doğaya terk ettikleri bilgisine de ulaşılmıştır. Yani 7 gün ile 20 gün arasında değişen emzirme süresi anne tavşana bağlıdır.

TAVŞAN KAÇ AYLIKKEN ÇİFTLEŞİR?

Tavşanların da yaş olarak çiftleşme zamanları bulunmaktadır. Bu zaman tavşanların kiloları ile orantılıdır. Dişi tavşanlar, erişkin ağırlıklarının ¾'üne eriştikleri anda çiftleşmeye hazırdır, yani hamile kalabilecek durumdadır. Erkek tavşanlar içinse bu durum biraz farklıdır. Erkek tavşanlar, yetişkin ağırlıklarının ¾'üne ulaştıktan 1 yahut 2 ay sonra çiftleşmeye hazır hale gelmektedir.