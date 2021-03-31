Tuz ruhu formülü nedir? Tuz ruhu bileşiğinin kimyasal formülü

Hidroklorik asit tarihte sanayi devrimi döneminde ün kazanmıştır. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli rollerde üstlenmiştir. Günümüzde PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır.

TUZ RUHU FORMÜLÜ NEDİR?

Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz hâlinde olan hidrojen klorürün sulu çözeltisine verilen isim. Yani kimyasal bir bileşendir. Belirli formüle dayanarak bulunmuştur. Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gazının elde edilmesi gerekir. Hidrojen klorür güçlü bir asit olup, bir klor atomu ile bir hidrojen atomundan meydana gelmektedir. Tuz ruhu bileşik formülü HCl'dir.

Tuz ruhu kimyasal formülü: HCl

Molekül formülü HCl Molekül kütlesi 36.46 g/mol Görünüm Renksiz, şeffaf sıvı Yoğunluk 1.18g/cm³ Erime noktası −27.32 °C (247 K) Kaynama noktası 110 °C (383 K) Asitlik (pKa) -6.3[2]

Çamaşır suyu ve tuz ruhu tepkimesi formülü

Çamaşır suyu sodyum hipoklorit çözeltisidir. Tuz ruhu dediğimiz ise hidroklorik asittir. Eğer çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırırsanız şu şekilde formül çıkmaktadır.