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Giriş Tarihi: 31.3.2021 09:31 Son Güncelleme: 31.3.2021 09:31

formülü nedir? Tuz ruhu bileşiğinin kimyasal formülü

Tuz ruhu formülü nedir? Tuz ruhu bileşiğinin kimyasal formülü

Halk arasında olarak bilinen hidroklorik asit, evlerde ve iş yerlerinde temizlik amaçlı kullanılmaktadır. Hidroklorik asitin kimyasal olarak açılımı da, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz hâlinde olan hidrojen klorürün sulu çözeltisine verilen isimdir. Tuz ruhu 9. yüzyılda simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedilmiş ve sonrasında simya alanında kullanılmaya devam edilmiştir. Bu yazımızda tuz ruhu formülünü sizlere aktaracağız. Tuz ruhu formülü nedir? İşte tuz ruhu bileşiğinin kimyasal formülü…

Hidroklorik asit tarihte sanayi devrimi döneminde ün kazanmıştır. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli rollerde üstlenmiştir. Günümüzde PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır.

TUZ RUHU FORMÜLÜ NEDİR?

Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz hâlinde olan hidrojen klorürün sulu çözeltisine verilen isim. Yani kimyasal bir bileşendir. Belirli formüle dayanarak bulunmuştur. Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gazının elde edilmesi gerekir. Hidrojen klorür güçlü bir asit olup, bir klor atomu ile bir hidrojen atomundan meydana gelmektedir. Tuz ruhu bileşik formülü HCl'dir.

Tuz ruhu kimyasal formülü: HCl

Molekül formülü

HCl

Molekül kütlesi

36.46 g/mol

Görünüm

Renksiz, şeffaf sıvı

Yoğunluk

1.18g/cm³

Erime noktası

−27.32 °C (247 K)

Kaynama noktası

110 °C (383 K)

Asitlik (pKa)

-6.3[2]

Çamaşır suyu ve tuz ruhu tepkimesi formülü

Çamaşır suyu sodyum hipoklorit çözeltisidir. Tuz ruhu dediğimiz ise hidroklorik asittir. Eğer çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırırsanız şu şekilde formül çıkmaktadır.

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Tuz ruhu formülü nedir? Tuz ruhu bileşiğinin kimyasal formülü
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