Tuz ruhu nedir? Tuz ruhu asit mi baz mı?

PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır. Hidroklorik asit bu kadar yararlı olmasının yanında oldukça da zehirlidir. İnsan dokuları başta olmak üzere çoğu yüzeye büyük tahribat verebilmektedir. Tuz ruhu ile ilgili birçok vaka kaydı bulunmaktadır. Bu yüzden tuz ruhu kullanırken gerekli önlemlerin alınması gerekir. Tuz ruhu çamaşır suyu zehirlenmesinde ne yapılmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler…

TUZ RUHU NEDİR?

Hidrojen ve klor elementlerinden meydana gelen, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz hâlinde olan hidrojen klorürün sulu çözeltisine hidroklorik asit denilmektedir. Halk arasında da tuz ruhu olarak adlandırılmaktadır. IUPAC adı chlorane, sistematik adı kloran olarak da bilinmektedir. 9. yüzyılda simyacı Cabir bin Hayyan tarafından bulunmuştur.

TUZ RUHU ASİT Mİ, BAZ MI?

Tuz ruhu asit mi, baz mı? Bu soru hep tartışma konusu olmuştur. Tuz ruhunun kimyasal yapısı asittir. Gaz hâlinde olan hidrojen klorürün sulu çözeltisidir. Molekül formülü HCl, asitlik (pKa) değeri -6.3 olarak bilinir.

TUZ RUHU PH DEĞERİ

Tuz ruhunun pH değeri 1.08 olarak belirlenmiştir.

TUZ RUHU NE İŞE YARAR?

Tuz ruhu, çeşitli farklı iş alanlarında kullanımı bulunan bir tür inorganik asit olduğundan bahsetmiştik. Tuz ruhu adıyla satışı gerçekleştiren Türkiye, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde, asidin kullanımı evdeki temizlik dışına çıkmamaktadır. Deri işlemeciliği, inşaat sanayisi gibi alanlarda da kullanıldığı belirtmek gerekir.

TUZ RUHU NASIL KULLANILIR?

Tuz ruhu, sıvı veya katı halde organizmalar için büyük tahribata neden olabilmektedir. Gaz halindeki bir miktar hidroklorik asitin solunumu baştan sona tüm solunum sistemini tahrip edeceği için tuz ruhunu kullanmadan önce muhakkak bir maske takılması gerekir. Eldiven ve koruyucu kıyafetlerin giyilmesi de büyük önem taşımaktadır. Tuz ruhunu fazla oranda kullanmak uzun süreli tahribata yol açabilir. Bu yüzden yeterli miktarda kullanmanız tavsiye edilmektedir.

TUZ RUHU ÇAMAŞIR SUYU ZEHİRLENMESİNDE NE YAPILMALI?

Tuz ruhu yakıcı zehirler arasında yer aldığı için oldukça tehlikelidir. Kişiyi ilk önce o ortam uzaklaştırmak gerekir. Çok acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna hastayı götürmeniz gerekir. Doktor dışında müdahale etmek hastayı daha kötü duruma sokabilir. Tuz ruhundan etkilenen kişiyi kusturmaya çalışmak, bu maddelerin yemek borusuna, boğaza ve ağza daha çok zarar vermesi demektir. Ağızdan gelen köpükler hastaya nefes almayı zorlaştırıyorsa hasta açık alana çıkartılmalıdır. Gözlerde yanma varsa 10-15 dakika boyunca bol su ile yıkanmalıdır.

TUZ RUHU NERELERDE KULLANILIR?