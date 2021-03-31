Yedi Meşaleciler Kimdir? Yedi Meşaleciler Sanatçıları, Eserleri ve Genel Özellikleri

Yedi Meşaleciler, bilinen ilk Cumhuriyet Dönemi edebiyat topluluğudur. Bu grup, kendi isimleri ile bir kitap çıkarmış ve tüm eserlerini Yedi Meşale isimli bu kitapta toplamışlardır. Edebiyata ve özellikle şiire yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Yedi Meşalecilerin ömrü ise ne yazık ki çok sürmemiştir ve kurulmalarından kısa bir süre, bu grup ortadan kalkmıştır.

YEDİ MEŞALECİLER KİMDİR?

Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkan Yedi Meşaleciler, Cumhuriyet Dönemi edebiyat topluluklarından bir tanesidir. Ayrıca bilinen ilk Cumhuriyet Dönemi edebiyat topluluğu da bu gruptur. Yedi Meşaleciler, 1928 yılında ortaya çıkan Yedi Meşale adlı dergi ile isimlerini almışlardır. Bu grup genel olarak şiir ve öykü yazmıştır.

Yedi Meşaleciler, tepki olarak ortaya çıktıkları Beş Hececileri oldukça sert bir şekilde eleştirmişlerdir. Onlara göre Beş Hececiler, sığ bir topluluk olup, edebiyatın ve özellikle şiirin önemini kavrayamamışlardır. Yedi Meşalecilerin izlediği edebiyattaki ilkeleri genel olarak canlılık, samimilik ve devamlı yeniliktir. Peki Yedi Meşaleciler kimdir? Yedi Meşaleciler grubu şu isimlerden oluşmaktadır:

Sabri Esat Siyavuşgil,

Cevdet Kudret Solok,

Yaşar Nabi Nayır,

Ziya Osman Saba,

Muammer Lütfi Bahşi,

Kenan Hulusi Koray,

Vasfi Mahir Kocatürk

Bu grubun üyelerini eserlerini Yedi Meşale isimli bir kitapta toplamışlardır. Bu kitap 7 bölümden oluşmaktadır ve her bir bölüm ayrı bir yazara aittir.

YEDİ MEŞALECİLER GENEL ÖZELLİKLERİ

Yedi Meşalecilerin genel özelliklerinin başında "sanat, sanat içindir" anlayışını benimseyen ilk Cumhuriyet Dönemi edebiyat grubu olmaları gelmektedir. Ayrıca Yedi Meşalecilerin ilk oldukları bir diğer alan ise Cumhuriyet Dönemi'nde bir beyanname ile ilke ve görüşlerini açıklayan ilk edebi grup olmaları gelmektedir. Yedi Meşaleciler, batı şiirini örnek almıştır. Yedi Meşaleciler genel özelliklerini maddeler halinde sıralamak gerekirse;

Hece ölçüsünü geliştirmek istemişlerdir,

Uzun zamandır süregelen konu darlığından kurtulmak esasları olmuştur,

Şiirde konu ve temayı genişletmeyi hedeflemişlerdir,

Klasik, bilindik, soluksuz, dümdüz ve mızmız konulardan uzak durmayı amaçlamışlardır,

Önemli olan duyguların ifade edilmesi olmuştur,

Şiire canlılık ve samimiyeti egemen etmek istemişlerdir,

Şiirde incelik ve sanatı ön plana almayı hedeflemişlerdir,

Şiirde Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati etkisinde kalmışlardır,

Sanat, sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir,

Edebiyatta taklitten kaçmaya çalışmışlardır,

Batılı ilkelerde edebiyat yapmayı denemişlerdir,

Fransız sembolistlerin etkisi bu grup üzerinde büyük olmuştur,

Şiirde imge ve betimlemelerden yararlanışlardır.

YEDİ MEŞALECİLER ESERLERİ

Yedi Meşaleciler grubu, kısa süreli ömürlerine rağmen tarihimize birçok eser bırakmıştır. Yedi Meşaleciler eserlerine örnek vermek gerekirse;

Sabri Esat Siyavuşgil tarafından kaleme alınan Odalar ve Sofalar şiiri:

Evler, bir nara benzer,

Nar tanesi, sofalar,

Akşam, yol gibi gezer;

Sükûn, su gibi odalar.

Odada bir pancurun

Sofadadır güneşi;

Cevdet Kudret Solok tarafından kaleme alınan Gece Yarısı şiiri:

Dizilir ince ince, alnına bir soğuk ter!

Gâvur mahallesidir evimin yukarısı,

Rüzgârın salladığı bir çan durmadan öter.

Bu ses aynı şekilde uzayacak yarın da!

Bazan bir ışık gezer, tamam gece yarısı,

Karşıdaki bir evin pencere camlarında...

Şimdi gözyaşlarımla karanlığı delerim;

Bana hatırlatıyor uzun uzun her akşam

Simsiyah servileri bembeyaz perdelerim!

Korkudan büzülürüm usulca bir kenara;

Yatmak için yerimden azıcık kımıldasam,

Gölgem bir hırsız gibi tırmanır duvara.

Yaşar Nabi Nayır tarafından kaleme alınan Sonbahar şiiri:

Altın rengi gözleri yanan bir semaverdi

Ilık bir çay kokusu akardı saçlarından.

Yanmanın lezzetini onda hissettiğim bir an

Ve yazın sevgisini bana önce o verdi.

Yaz gibi iri olgun meyveleri severdi,

Bir çocuk gibi şendi ve gülerdi her zaman

Bir mevsim gözlerinden içime doldu cihan

Ve güzel yaz günleri ne çabuk geçiverdi.

Artık donuk bir cam var mavi gökler yerinde.

Güneşi benden çalan o sıcak bakışlardır,

Ve yazı o götürdü mutlak beraberinde.

En güzel rüyaların bile bir sonu vardır:

Bir bahar rüzgârından alarak bir sabah hız

Mevsimlerin ömrünü yaşamıştı aşkımız.

Onu şimdi kaybettim ve şimdi sonbahardır.

Ziya Osman Saba tarafından kaleme alınan Sebil ve Güvercinler şiiri:

Çözülen bir demetten indiler birer birer,

Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.

Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,

Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler…

Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber

Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun,

Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!

Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler…

En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra,

Beyaz boyunlarını uzattılar taslara…

Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer.

Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar,

Hatırlatır uzayan dem çekişleri rüzgâr

Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.

YEDİ MEŞALECİLER ŞİİRDE HANGİ ÖLÇÜYÜ KULLANMIŞLARDIR?

Yedi Meşaleciler genel olarak şiirde hece ölçüsünü kullanmışlardır. Lakin Beş Hececilerin aksine, bu ölçüyü geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemişlerdir. Bunun içinde şiirde betimleme ve imgeleme tekniklerinden oldukça yararlanmışlardır.

YEDİ MEŞALECİLER HANGİ AKIMDAN ETKİLENMİŞTİR?

Yedi Meşaleciler, Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Lakin onlar gibi sade bir şekilde şiir yazmaktansa betimlemelerden ve imgelerden yararlanmışlardır. Bu nedenle Yedi Meşaleciler üzerinde Fransız sembolizm akımının oldukça etkili olduğu söylenebilmektedir.