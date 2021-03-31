Yıllık faiz hesaplama formülü nedir? Basit anlatım ile yıllık faiz hesaplama nasıl yapılır?

Faiz basit ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Belli bir paranın belli bir dönem kullandırılması sonucu elde edilen normal faize basit faiz denilirken, bir birim dönemde elde edilen anapara ve faiz toplamının sonraki birim dönemlerde hesaba anapara olarak katılarak bu yeni tutar üzerinden faiz hesaplanmasına da bileşik faiz denilmektedir. Bu yazımızda yıllık faiz hesaplamasını göstereceğiz.

YILLIK FAİZ HESAPLAMA FORMÜLÜ

(Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı bu hesaplama brüt tutarı verecektir. Vergi kesintisi olacağı için hesaplamaya vergi kesintilerini de eklemelisiniz.

YILLIK FAİZ ORANI HESAPLAMA

Belirli bir paranın belli bir dönem faize yatırılması sonucu elde edilecek gelir tutarını hesaplayan formülü basit faiz yöntemi ile aktaracağız.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak;

Anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500

Para Birimi: ₺ (Türk Lirası)

Faiz Oranı: % 19,00

Mevduat Süresi: 1 Yıl

Mevduat Tutarı: 30.000,00 ₺

Brüt Getiri: 6.258,00 ₺

Net Getiri: 6.070,26 ₺

Vergi Ödemesi: 187,74 ₺

Toplam Değer: 36.070,26 ₺

Bu hesaplamada vergi kesintisi de dikkate alınmıştır.

Aylık faizden yıllık faiz hesaplama

Faiz tutarı = anapara x (1 + dönemlik faiz oranı)Dönem Sayısı - anapara

10 yıllık faiz hesaplama

10.000,00 ₺ anapara, yıllık %12 faiz üzerinden 1 yıllık dönemlerde faiz hesaplanmak suretiyle 10 yıl vadeyle faizlendirildiğinde, vade sonunda getireceği faiz tutarı 21.058,48 ₺, yatırımın dönem sonunda ulaşacağı değer 31.058,48 ₺'dir.

Faiz tutarı = anapara x (1 + dönemlik faiz oranı)Dönem Sayısı - anapara

Şimdiki Değer (Anapara):

10.000,00

Faiz Tutarı:

21.058,48 ₺

Gelecekteki Değer (Anapara + Faiz Tutarı):

31.058,48 ₺