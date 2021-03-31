YÖK'ten son dakika | Üniversite kontenjanlarıyla ilgili kritik düzenleme!

"Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamalar sürdürülecek ve kontenjanlar artırılmayacak. Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanlar belirlenecek. Mühendislik alanlarında öne çıkan alanlar ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak toplam kontenjan azaltılacak. Sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilecek. İlk ve acil yardım gibi ön lisans programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşü alınarak standartlar geliştirilecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık ön lisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilecek ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim sağlık ön lisans programı açılmayacak.

KKTC'de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmamasına ilişkin kararın uygulaması devam edecek."