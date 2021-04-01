Açık lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den AÖL sınav sonuçları için tarih bekleniyor!

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan kararda ikinci döneme ait sınavların da elektronik ortamda online olarak yapılmasına karar verilmişti. Bu noktada belirlenen tarihler aralığında sistem üzerine sınava katılan öğrenciler için süreç 29 Mart tarihinde sona erdi. Şimdi ise "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" gibi birçok soru gün içerisinde yanıt aramaya başladı. Buna göre Açık lise AÖL online sınav sonuçları için tarih bilinmese de 10 gün içerisinde erişime açılması beklentiler arasında yer alıyor.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25-29 Mart tarihleri aralığında gerçekleşen online sınav süreci sona erdi. Binlerce açıköğretim öğrencisi salgın nedeniyle sınavlarını yüz yüze değil de elektronik ortam aracılığı ile gerçekleştirdi. İlk döneme ait sınavlarda olduğu gibi AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarının da 10-15 gün içerisinde MEB tarafından erişime açılması öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise yok.