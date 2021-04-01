MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM ile MSÜ sınav tarihi 2021

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce aday, MSÜ olarak da bilinen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılacak. Sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli olurken MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. MSÜ sınav tarihi 2021, adaylar için oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından takvim duyuruldu ve 2021 MSÜ sınav tarihi de açıklandı. İşte, MSÜ sınav tarihi