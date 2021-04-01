MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce aday, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılım gösterecek. MSÜ sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanırken MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. MSÜ sınav tarihi 2021, adaylar için oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekti. İşte, MSÜ sınav tarihi ve MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı