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Giriş Tarihi: 1.4.2021 21:10

MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ olarak da bilinen 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kapsamında geri sayım sürüyor. ve giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılırken MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı da merak oldu. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce aday, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılım gösterecek. MSÜ sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanırken MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. MSÜ sınav tarihi 2021, adaylar için oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekti. İşte, MSÜ sınav tarihi ve MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2021 ve giriş belgesi erişime açıldı. 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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