AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021!

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Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:11 Son Güncelleme: 2.4.2021 15:13

sınavları ne zaman? Açıköğretim sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021!

AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Açık üniversitede eğitim gören öğrenciler sınav tarihleri araştırmasına başladı. Açıköğretim üzerinden kayıt yenileme ve ders seçimi yapan vatandaşlar ne zaman, gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Nisan ayına girmemizle birlikte bahar dönemi vize sınavlarına girecek olan öğrenciler AÖF Bahar Dönemi Ara sınavlarını çevrim içi (online) ortamda tamamlayacak. Yapılan açıklamaya göre; yarıyıl derslerine göre farklı tarihlerde yapılacak olan bahar dönemi vize sınavları Nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte

sınav tarihleri milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak bahar dönemi ara sınavlarına hazırlık aşamasına giren öğrenciler ne zaman, gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Eğitimlerini dışarıdan tamamlamaya çalışan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimlerini gerçekleştirdikten sonra vize sınavlarına girecek. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021: AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçim ve kayıt işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

bahar dönemi vize sınavlarının tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde sınavlar gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF sınav tarihleri 2021: Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

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AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2021!
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